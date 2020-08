Mazzocco odlaskom s televizije šokirala i bližnje: 'Najteže mi je bilo odvojiti se od dobrih ljudi'

<p>Meteorologinja <strong>Dunja Mazzocco Drvar</strong> (44) u srijedu je navečer nakon emisije RTL Danas najavljujući vremensku prognozu najavila i svoj odlazak s televizije nakon 17 godina, od čega je posljednjih pet provela na RTL-u. </p><p>- Zaključila sam da se treba početi baviti nečim drugim. Klimatske promjene i održivi razvoj su ono što živim i o čemu govorim. I u svojim prognozama i na društvenim mrežama. Aktivno sam sudjelovala u raznim projektima na tu temu. Odlučila sam prijeći s riječi na djelo. To mi je bila velika želja - rekla nam je Dunja Mazzocco Drvar. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže kako se nije premišljala oko okretanja nove stranice u životu.</p><p>- Htjela sam to raditi i s time se baviti. To je budućnost. Odnosno to je sadašnjost u kojoj gledamo budućnost. Nisam se premišljala ni trenutka, kad se pojavila mogućnost da to radim objeručke sam prihvatila - kaže Dunja. No priznaje da joj je bilo teško otići s televizije.</p><p>- U habitusu sam troma i inače se teško odvajam od nekih stvari koje volim i u kojima se dobro osjećam. Najteže se bilo odvojiti od dobrih ljudi na RTL-u i tog jednog pozitivnog poslovnog okruženja - kaže Dunja, koja se oproštaljkom oprostila i od kolega. </p><p>- S obzirom na situaciju s Covidom 19 oproštaljka je bila onako umjerena. Socijalno distancirana. Oni koji su bili na poslu čestitali su mi i malo smo se podružili i dogovorili da se nećemo udaljiti. Ne idem daleko, ostati ću na RTL-u kao suradnik, pisati ću za portal. Bit ću komentator i dalje, ali sad u jednom širem kontekstu - rekla nam je Dunja. Dok se opraštala s gledateljima u sinoćnjoj prognozi, glas joj je drhtao. </p><p>- Znala sam da će biti teško - kaže Dunja, koja je svojom odlukom isprva šokirala bližnje. </p><p><strong>POGLEDAJTE NJEZINA 24 PITANJA:</strong></p><p>- Kad su shvatili kamo idem najčešća reakcija je bila 'to je posao za tebe, to je to, najbolje moguće okruženje u kojem te vidimo u budućnosti'. A na društvenim mrežama kao i ispod svake moje objave, 98 posto je lijepih poruka, čestitki i žaljenja, a dva posto hejtanja - govori Dunja, koja se na svojoj društvenoj mreži našalila kako odlazi zbog krive vremenske prognoze.</p><p>'Preuzimajući punu odgovornost za nezadovoljstvo građana ljetom 2020. podnosim ostavku na mjesto dežurne meteorološke vještice. Umjesto svakodnevnom prognozom bavit ću se klimatskom krizom (da, to postoji!), a gledatelje RTL-a ostavljam u sigurnim rukama mladog prognostičarskog tima. Meni je 17 godina ekrana bilo sasvim dovoljno. Ostanite mi vedri', napisala je Dunja.</p><p>- Bilo je onih koji su pomislili da je to istina. Što je smiješno i to je zaista bila šala. Stalno se propitkuju odluke političara, trebaju li dati ostavku ili ne. To je bila jedna šala u tom nekom političkom kontekstu u kojem živimo. Nije istina da bih otišla s posla zbog krive prognoze. Pogotovo iz nečijih perspektiva. Svi koji znaju na koji način funkcioniram na društvenim mrežama znaju da često uz informaciju dodam i neku šalu ili je stavim u neki društveni kontekst. Odlazim s televizije jer idem raditi ono što želim raditi - zaključila je Dunja. O njenom odlasku oglasio se i RTL. </p><p>- RTL se zahvaljuje Dunji na izuzetnoj suradnji i profesionalnosti. Tijekom petogodišnjeg rada na našoj televiziji Dunja je s ostalim članovima tima unaprijedila način prezentiranja vremenske prognoze te uvijek stavljala gledatelje i njihovo razumijevanje događanja u atmosferi na prvo mjesto. Dunji želimo sreću u daljnjim poslovnim izazovima, ali i napomenimo kako će se Dunja povremeno družiti sa čitateljima kao suradnica našeg portala Rtl.hr – rekli su s RTL-a.</p>