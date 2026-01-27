MC Stojan uživa na Maldivima: I dalje krije identitet supruge

Srpski pjevač Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan, ne prestaje intrigirati javnost svojim privatnim životom. Nakon što se krajem prošle godine iznenada oženio, sada uživa na luksuznom medenom mjesecu na Maldivima sa svojom suprugom, čiji identitet i dalje vješto skriva. Njegova posljednja objava, emotivna čestitka posvećena njezinom rođendanu, ponovno je pokrenula lavinu komentara i nagađanja.

MC Stojan je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s egzotične destinacije, pokazujući djelić rođendanskog slavlja koje je priredio svojoj odabranici, uz jednostavan opis "Sretan rođendan mojoj ženici". Na jednoj od fotografija par uživa u intimnoj večeri na pješčanoj plaži, okružen svijećama i lampionima, dok im noćno nebo osvjetljava vatromet. Na drugoj se grle na drvenom doku iznad tirkiznog mora u zalazak sunca, a pjevač je ponovno sakrio lice svoje supruge emotikonom srca.

Foto: Instagram/MC Stojan

Posebnu pažnju privukla je i fotografija iz hotelske sobe, gdje je na krevetu laticama cvijeća ispisana rođendanska čestitka, ali skrio je ime koje je napisano u čestitci. Cjelokupni dojam s Maldiva potvrđuje da par uživa u prvim mjesecima braka daleko od očiju javnosti.

Ova objava nastavak je Stojanove prakse da svoju suprugu prikazuje na društvenim mrežama, ali nikada ne otkriva njezino lice. Otkako je u listopadu 2025. godine iznenadio sve viješću da se oženio "misterioznom brinetom" u Bugarskoj, javnost ne prestaje nagađati o kome je riječ.

Foto: Instagram/MC Stojan

Vijest o vjenčanju stigla je samo nekoliko mjeseci nakon njegovog medijski eksponiranog prekida s pjevačicom Zoranom Mićanović, što je dodatno pojačalo interes za njegov ljubavni život.

