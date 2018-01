McGregorova kćer opjevala je razvod roditelja: Uništavaš me

Pročitala sam neka glupa sra*a koja sam pronašla online. Rasplakalo me kada sam vidjela one slike, riječi su pjesme 'Made you a man' koju je napisala kći glumca Ewana McGregora (46). Esther (16) inspirirao je razvod njezinih roditelja s kojim se ne može pomiriti.

Brak njezinih roditelja se raspao nakon 22 godine nakon što je glumac prevario suprugu dizajnericu Eve Mavrakis (51) s kolegicom Mary Elizabeth Winstead (33).



Esther je dirljivu pjesmu otpjevala u videu koji je objavila na Instagramu i pohvalila se da je sama napisala tekst te glazbu koju je odsvirala na gitari. McGregorova kći u stihovima govori kako se budi usamljena i treba joj vremena da se sa svime suoči.

- Sretan mi rođendan, jesam li u pravu. Ne znam oprostiti i ne znam mogu li. Uništavaš me i ne znam oprostiti. Ne znam mogu li - pjeva tinejdžerka. Njezina pjesma je oduševila pratitelje na društvenoj mreži koji su joj rekli da dobro čini pretvarajući bol u umjetnost.

- Jako si talentirana. Poslušao sam vidio u prolazu i cijeli dan ne mogu izbaciti riječi iz glave - komentirali su. Jedna je djevojka dodala da joj slama srce što je McGregor napustio Esther i njezinu obitelj, ali da će to sigurno u budućnosti požaliti. Njezini roditelji još nisu komentirali pjesmu, a glumac se nedavno hvalio kćerinim divnim glasom te podijelio video u kojem je izvodila hit 'Bellyache' američke pjevačice Billie Eilish (16).

- Predivno. Zvuči lijepo - istaknuo je glumac koji i sam svira gitaru te dodao kako mu u posljednje vrijeme nedostaju njegova djeca. McGregor s Mavrakis uz Esther ima kćeri Jamyan (17), Claru (22) te Anouk (7).

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Glumac je nedavno na dodjeli Zlatnih globusa začudio javnost i svoje kolege svojim govorom kada je osvojio nagradu za najboljeg glumca ulogom u američkoj seriji 'Fargo'. Naime, zahvalio se prvo bivšoj supruzi i djeci, a zatim ljubavnici Winstead. Mavrakis je rekla da ju je McGregor time ponizio.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Gledala sam svečanost, a njegov govor mi se nije ni najmanje svidio jer me ponizio. Mislim da svi možete zaključiti zašto, tako da ne moram ni objašnjavati - rekla je ogorčena Eve za američke medije. Dodala je kako je to sve što ima za reći o Ewanu.