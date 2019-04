Međunarodni susret bubnjara u Zagrebu okupio svjetska imena

Drugi Međunarodni susret bubnjara - Sincroparty no.2 održat će se u nedjelju, 7. travnja, u klubu Bikers Beer Factory, gdje će se okupiti više od 400 bubnjara i održati radionice sviranja bubnjeva, najavili su u četvrtak organizatori.

S obzirom na iznimno uspješno debitantsko izdanje, ove se godine očekuje preko 400 bubnjara iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne gore i Makedonije.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Svi prisutni u prostoru Bikers Beer Factoryja moći će isprobati desetak vrhunskih kompleta bubnjeva i prateće opreme, a budući da događaj ima i edukativnu notu, nekoliko svjetskih imena s ovih prostora će održati radionice.

Dolazak su potvrdili Dado Marinković (Parni valjak; ex-Gibonni), Leonard Berisha (London Centre of Contemporary Music; University of West London), Branko Popović (Bubnjarski institut Beograd; Berklee College of Music), Jan Ivelić (Oliver Dragojević; exTBF), Marko Duvnjak (Andreas Gabalier), Klemen Markelj (Los Angeles College of Music), Marko Lazarić (HRT; Los Angeles Music Academy), Mario Klarić (The Collective School of Music New York), Milan Jejina (S.A.R.S.) i Abel Kovačević (Ritam Percussion škola sviranja bubnjeva; Jazzakademie Graz).

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Organizatori su najavili sjajne nagrade koje su osigurali proizvođači i zastupnici glazbene opreme: Euromusic, Euro-unit, Sennheiser, DynaVox palice, Max Drum Sticks, Imperia Case, Vincentias torbe, DusBags, R Line palice, a jedan od posjetitelja bit će nagrađen kompletom bubnjeva.