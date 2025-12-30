Medicinska dokumentacija o ubojstvu Roba i Michele Reiner zapečaćena je sudskim nalogom

Medicinska dokumentacija povezana s istragom ubojstva Roba Reiner i njegove supruge Michele privremeno je zapečaćena sudskim nalogom na zahtjev Policijske uprave Los Angelesa (LAPD). Kako navode iz policije, a piše People, mjera je donesena kako bi istražitelji imali pristup ključnim informacijama prije nego što one postanu dostupne medijima i javnosti, a ne s ciljem umanjivanja transparentnosti.

Prema sudskim dokumentima, sudski naloženi takozvani „sigurnosni zastoj“ onemogućuje Uredu sudskog liječnika okruga Los Angeles da do daljnjega objavljuje ili dijeli bilo kakve informacije o slučaju, uključujući obdukcijsko izvješće. Odluka je donesena na Badnjak, 24. prosinca, a potvrđena je u službenom priopćenju Ureda sudskog liječnika objavljenom nekoliko dana kasnije.

Foto: Ron Sachs

"Iako su uzrok i način smrti ranije bili objavljeni, zbog sudskog naloga te informacije više nisu dostupne. Niti jedna dodatna dokumentacija, uključujući izvješće sudskog liječnika, ne može se objaviti do daljnjega", stoji u priopćenju. Dodaje se i kako nadležne institucije razumiju interes javnosti, ali će dodatne informacije biti dostupne tek nakon ukidanja sudskog naloga.

LAPD je potvrdio da je zatražio zapečaćenje dokumentacije kako bi detektivi Odjela za pljačke i ubojstva mogli na vrijeme pregledati važne detalje vezane uz smrt supružnika Reiner.

"Uzroci smrti već su poznati javnosti. Nalog nije zatražen kako bi se narušila transparentnost, već kako bi istražitelji prvi dobili važne informacije", poručili su iz policije.

Podsjetimo, Rob Reiner (78) i Michele Reiner (70) preminuli su 14. prosinca u svojem domu u Los Angelesu od višestrukih ozljeda nanesenih oštrim predmetom, a kao oružje naveden je nož. Smrt je nastupila nekoliko minuta nakon zadobivanja ozljeda. Rob je pronađen oko 15:45, a Michele minutu kasnije.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

U vezi s ovim slučajem uhićen je njihov 32-godišnji sin Nick Reiner, koji se suočava s dvije optužbe za ubojstvo prvog stupnja. Trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Na prvom pojavljivanju pred sudom nije se izjasnio o krivnji, a nastavak postupka zakazan je za 7. siječnja. Prema navodima medija, Nick se ranije liječio od shizofrenije.

Rob i Michele Reiner upoznali su se krajem 80-ih godina, a u braku su bili od 1989. godine. Imali su troje djece – Nicka, Romy i Jakea. Iz obitelji su poručili da će informacije o komemoraciji biti objavljene naknadno.

U zajedničkoj izjavi, njihova djeca Romy i Jake opisali su gubitak roditelja kao „nezamislivu bol“, istaknuvši da im roditelji nisu bili samo obitelj, već i najbolji prijatelji.