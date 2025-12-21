Obavijesti

NAKON UHIĆENJA

Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću
4
Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Reinera se tereti za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja. Njegovi roditelji, redatelj Rob Reiner i Michele pronađeni su mrtvi u obiteljskoj kući. Ubijeni su nožem, a prerezani su im grkljani

Nick Reiner u ponedjeljak je uhićen pod sumnjom da je ubio svoje roditelje, poznatog holivudskog redatelja Rob Reinera i majku Michele. Prema informacijama izvora bliskih policiji, Reiner se nalazi u pritvoru u Twin Towers Correctional Facility, zatvorskom kompleksu u središtu Los Angelesa, koji se ujedno smatra najvećom ustanovom u SAD-u namijenjenom pritvorenicima s ozbiljnim psihičkim poteškoćama.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

People piše kako je Reiner smješten pod pojačani nadzor zatvorskog osoblja te mora nositi posebnu zaštitnu odjeću koja se koristi kako bi se spriječilo samoozljeđivanje. Riječ je o pritvorskoj ustanovi koja je već godinama predmet kritika i medijskih izvještaja zbog loših uvjeta i neadekvatne skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama.

Alan Jackson, attorney of Nick Reiner, speaks in court to defend Reiner on murder charges for the killing of his parents Rob and Michele Reiner
Foto: Jae C. Hong/REUTERS

Inače, Reinera se tereti za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja.

UŽAS KOJI JE POTRESAO HOLLYWOOD Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'
Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'

Podsjetimo, Rob i Michele pronađeni su mrtvi u obiteljskoj kući u losanđeleškom naselju Brentwood. Ubijeni su nožem, a prerezani su im grkljani. Tijela je pronašla kći Romy koja je navodno pozvala policiju i rekla im kako je krivac član obitelji koji je 'opasan'.

Nick Reiner makes his first court appearance on murder charges for the killing of his parents Rob and Michele Reiner
Foto: MONA EDWARDS/REUTERS
STRAVIČAN ZLOČIN Novi detalji o ubojstvu redatelja Reinera: Prije ubojstva sin je bio na psihijatrijskom liječenju?
Novi detalji o ubojstvu redatelja Reinera: Prije ubojstva sin je bio na psihijatrijskom liječenju?

TMZ je pisao kako je noć prije krvavog ubojstva par viđen na božićnoj zabavi voditelja Conana O’Briena, a tamo je bio i Nick. Navodno su se žustro posvađali, a izvori su tvrdili kako je Nick izgledao čudno. Osim toga, strani mediji su pisali kako je nedavno bio na psihijatrijskom liječenju te da mu je promijenjena terapija.

FILE PHOTO: Rob Reiner, the director of the cult film " This Is Spinal Tap" arrives with wife Michelle
Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Optužnica protiv Nicka Reinera trebala bi biti službeno pročitana 7. siječnja 2026., a on se navodno planira izjasniti da nije kriv, pozivajući se na neubrojivost. Slučaj je snažno odjeknuo u svijetu, s obzirom na to da je Rob Reiner jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih holivudskih redatelja i producenata.

