Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću

Nick Reiner u ponedjeljak je uhićen pod sumnjom da je ubio svoje roditelje, poznatog holivudskog redatelja Rob Reinera i majku Michele. Prema informacijama izvora bliskih policiji, Reiner se nalazi u pritvoru u Twin Towers Correctional Facility, zatvorskom kompleksu u središtu Los Angelesa, koji se ujedno smatra najvećom ustanovom u SAD-u namijenjenom pritvorenicima s ozbiljnim psihičkim poteškoćama.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

People piše kako je Reiner smješten pod pojačani nadzor zatvorskog osoblja te mora nositi posebnu zaštitnu odjeću koja se koristi kako bi se spriječilo samoozljeđivanje. Riječ je o pritvorskoj ustanovi koja je već godinama predmet kritika i medijskih izvještaja zbog loših uvjeta i neadekvatne skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama.

Foto: Jae C. Hong/REUTERS

Inače, Reinera se tereti za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja.

Podsjetimo, Rob i Michele pronađeni su mrtvi u obiteljskoj kući u losanđeleškom naselju Brentwood. Ubijeni su nožem, a prerezani su im grkljani. Tijela je pronašla kći Romy koja je navodno pozvala policiju i rekla im kako je krivac član obitelji koji je 'opasan'.

Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

TMZ je pisao kako je noć prije krvavog ubojstva par viđen na božićnoj zabavi voditelja Conana O’Briena, a tamo je bio i Nick. Navodno su se žustro posvađali, a izvori su tvrdili kako je Nick izgledao čudno. Osim toga, strani mediji su pisali kako je nedavno bio na psihijatrijskom liječenju te da mu je promijenjena terapija.

Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Optužnica protiv Nicka Reinera trebala bi biti službeno pročitana 7. siječnja 2026., a on se navodno planira izjasniti da nije kriv, pozivajući se na neubrojivost. Slučaj je snažno odjeknuo u svijetu, s obzirom na to da je Rob Reiner jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih holivudskih redatelja i producenata.