Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću

Nick Reiner u ponedjeljak je uhićen pod sumnjom da je ubio svoje roditelje, poznatog holivudskog redatelja Rob Reinera i majku Michele. Prema informacijama izvora bliskih policiji, Reiner se nalazi u pritvoru u Twin Towers Correctional Facility, zatvorskom kompleksu u središtu Los Angelesa, koji se ujedno smatra najvećom ustanovom u SAD-u namijenjenom pritvorenicima s ozbiljnim psihičkim poteškoćama.
People piše kako je Reiner smješten pod pojačani nadzor zatvorskog osoblja te mora nositi posebnu zaštitnu odjeću koja se koristi kako bi se spriječilo samoozljeđivanje. Riječ je o pritvorskoj ustanovi koja je već godinama predmet kritika i medijskih izvještaja zbog loših uvjeta i neadekvatne skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama.
Inače, Reinera se tereti za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja.
Podsjetimo, Rob i Michele pronađeni su mrtvi u obiteljskoj kući u losanđeleškom naselju Brentwood. Ubijeni su nožem, a prerezani su im grkljani. Tijela je pronašla kći Romy koja je navodno pozvala policiju i rekla im kako je krivac član obitelji koji je 'opasan'.
TMZ je pisao kako je noć prije krvavog ubojstva par viđen na božićnoj zabavi voditelja Conana O’Briena, a tamo je bio i Nick. Navodno su se žustro posvađali, a izvori su tvrdili kako je Nick izgledao čudno. Osim toga, strani mediji su pisali kako je nedavno bio na psihijatrijskom liječenju te da mu je promijenjena terapija.
Optužnica protiv Nicka Reinera trebala bi biti službeno pročitana 7. siječnja 2026., a on se navodno planira izjasniti da nije kriv, pozivajući se na neubrojivost. Slučaj je snažno odjeknuo u svijetu, s obzirom na to da je Rob Reiner jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih holivudskih redatelja i producenata.
