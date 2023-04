Medo za svoj nastup odabrao pjesmu šibenske grupe, pa je Antonija pretpostavila: 'Šprajc'

Medo je za svoj nastup u 'Masked Singeru' odabrao otpjevati 'Bam bam babalubam' grupe MI iz Šibenika.

POGLEDAJTE VIDEO:

S tim je tragom Antoniji dao dobru pretpostavku.

Foto: RTL

- Ovo je inače grupa iz Šibenika i ja znam tu pjesmu, tako da me ovo samo može asocirati na Šprajca.

- To je gospodin Šprajc - rekao je i Saša, a Borko se nada da ga nitko neće iskopirati jer je i on uvjeren da je to poznati voditelj.

Foto: RTL

Na kraju su mu se svi pridružili u tragu, a Medin govorni trag je bio da mu svi medvjedići nisu na broju.

Medo je svojim nastupom osigurao mjesto za daljnje natjecanje, dok je Kraljica morala nastupiti još jednom u dvoboju s Čudovištem i Vrtnim Patuljkom.

Foto: RTL

