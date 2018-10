Mega popularni KSI je priznao: 'Zlatne tenisice moj su fetiš...'

Fetiš su mi zlatne tenisice, čuvam ih u ormaru u penthouseu, rekao je KSI, 25-godišnji Britanac koji se proslavio igrajući FIFA-u na YouTubeu, a trenutačno je jedna od najbogatijih i najpopularnijih internetskih zvijezda na svijetu.

Slava i pregledi na YouTubeu donijeli su mladom Britancu milijune funti koje troši na luksuzan život, automobile, kuće i tenisice, koje su mu fetiš.

Najskuplje tenisice koje ima su tenisice Versace od zlata, u kojima šeće svojim penthouseom u Londonu. Te su tenisice rasprodane čim se on u njima pojavio u javnosti, a slični modeli se prodaju po cijenama i do 13.000 kuna. Ima desetak takvih.

To znači da samo u jednom od svojih stanova ova zvijezda posjeduje tenisice u vrijednosti oko 150 tisuća kuna.

- Da, imam puno zlatnih tenisica, a najviše volim ove zlatne Versace. Osim tenisica, nabavio sam i jacuzzi za vrh penthousea - izjavio je Britanac.

Njegova imovina u 2018. dosegla je 70,5 milijuna kuna, a osim na YouTubeu zarađuje i 990 tisuća kuna po objavi na Facebooku te 500 tisuća kuna po sponzoriranoj objavi na Instagramu. Bavi se i amaterskim boksom pa u jednoj večeri na meču zaradi oko 72 milijuna kuna, a mnogo novca zarađuje i od glazbe.

