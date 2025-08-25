Obavijesti

NA SCENI VIŠE OD 40 GODINA

Megadeth je najavio posljednji album i oproštajnu turneju

Piše HINA,
Megadeth je najavio posljednji album i oproštajnu turneju
Foto: rtn, gary von der ahe/DPA

Thrash metal divovi Megadeth objavili su da će nadolazeći studijski album benda biti njihov posljednji, a sljedeće godine slijedi globalna oproštajna turneja

"Toliko je glazbenika koji su završili karijeru, bilo slučajno ili namjerno", rekao je osnivač i frontman Megadetha Dave Mustaine u izjavi objavljenoj na web stranici benda.

- Većina njih ne uspijeva otići pod svojim uvjetima, a to je trenutno situacija u kojoj se mi nalazimo.

Novi album, navodno pod nazivom „The End Is Near“, trebao bi biti objavljen početkom sljedeće godine. Prednarudžbe za album počet će 26. rujna, prema odbrojavanju na web stranici.

Oproštajna turneja također će započeti 2026. godine, iako točni datumi još nisu objavljeni.

Iako je Mustaine rekao da će najteži dio biti "oproštaj" od milijuna obožavatelja koji su podržavali bend više od 40 godina, zna da je pravo vrijeme da se odustane.

Megadeth
Foto: rtn, gary von der ahe/DPA

- Nemojte se ljutiti, nemojte biti tužni, budite sretni zbog svih nas - napisao je u izjavi. "Zajedno smo učinili nešto što je zaista prekrasno i vjerojatno se nikada neće ponoviti. Započeli smo glazbeni stil, započeli smo revoluciju... i promijenili smo svijet."

Mustaine je osnovao Megadeth 1983. nakon što ga je otpustila Metallica, još jedan bend čiji je suosnivač. Megadeth je od tada objavio gotovo 20 studijskih albuma - posljednji je bio "The Sick, the Dying... and the Dead!" iz 2022.

Mustaine je jedini stalni član Megadetha od osnutka grupe. Bend trenutno čine gitarist Teemu Mäntysaari, basist James LoMenzo i bubnjar Dirk Verbeuren.

Uz najavu posljednjeg albuma i oproštajne turneje, Mustaine je također rekao da će sljedeće godine objaviti memoare, čiji će detalji biti otkriveni u nadolazećim mjesecima.

