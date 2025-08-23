Coldplay oduševio na prvom od deset uzastopnih koncerata na Wembleyju: 'Jako sam sretan'

Britanski rock bend Coldplay oduševio je u petak obožavatelje na prvom od deset uzastopnih koncerata na Wembleyju. Ovo je prvi put u povijesti da je netko rasprodao deset koncerata zaredom na najvećem britanskom stadionu.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pjevač Chris Martin zahvalio se obožavateljima što su u petak došli na Wembley.

- Jako sam sretan što vas vidim. Hvala vam što ste nam dopustili da se konačno vratimo kući - rekao je.

Aktualna turneja 'Music of the Spheres' traje već tri godine,i grupa na njoj promovira svoj devet i deseti studijski album, Music of the Spheres iz 2021. i Moon Music objavljen lani.

Chris Martin rekao je publici da turneja ne završava na kraju londonskih koncerata, jer se očekuje da će se nastaviti 2027., ali je poručio da je to posljednji nastup benda u gradu za izvjestan broj godina.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Bend je prodao više od 12 milijuna ulaznica za turneju koja je započela u ožujku 2022. i odvela ih diljem Europe, Sjeverne Amerike, Latinske Amerike, Azije, Australije i Novog Zelanda, što je čini najposjećenijom u povijesti.