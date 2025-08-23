Obavijesti

UPISALI SE U POVIJEST

Coldplay oduševio na prvom od deset uzastopnih koncerata na Wembleyju: 'Jako sam sretan'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Coldplay rasprodao 10 koncerata zaredom na Wembleyju! Chris Martin zahvaljuje fanovima, dok turneja 'Music of the Spheres' ruši rekorde diljem svijeta

Britanski rock bend Coldplay oduševio je u petak obožavatelje na prvom od deset uzastopnih koncerata na Wembleyju. Ovo je prvi put u povijesti da je netko rasprodao deset koncerata zaredom na najvećem britanskom stadionu. 

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pjevač Chris Martin zahvalio se obožavateljima što su u petak došli na Wembley.

- Jako sam sretan što vas vidim. Hvala vam što ste nam dopustili da se konačno vratimo kući - rekao je.

Aktualna turneja 'Music of the Spheres' traje već tri godine,i grupa na njoj promovira svoj devet i deseti studijski album, Music of the Spheres iz 2021. i Moon Music objavljen lani.

Chris Martin rekao je publici da turneja ne završava na kraju londonskih koncerata, jer se očekuje da će se nastaviti 2027., ali je poručio da je to posljednji nastup benda u gradu za izvjestan broj godina.

Coldplay - Music Of The Spheres World Tour
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Bend je prodao više od 12 milijuna ulaznica za turneju koja je započela u ožujku 2022. i odvela ih diljem Europe, Sjeverne Amerike, Latinske Amerike, Azije, Australije i Novog Zelanda, što je čini najposjećenijom u povijesti.

