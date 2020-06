Megan Fox o zlostavljanju: Bilo mi je 15 i plesala sam u bikiniju

<strong>Megan Fox </strong>(34) je prije jedanaest godina gostovala u emisiji komičara <strong>Jimmyja Kimmela </strong>(52), a on se ovih dana širi društvenim mrežama. Glumica je progovorila o seksualnom uznemiravanju koje je doživjela kad je imala 15 godina. Film u kojem je tad glumila režirao je <strong>Michael Bay </strong>(55).

- Upravo sam bila navršila 15 godina i glumila sam sporednu ulogu u filmu Zločesti dečki. Snimali su scenu u klubu i doveli su me, a ja sam nosila bikini, crveni kaubojski šešir i štikle. Bay je to odobrio, a oni su ga upozorili da sam maloljetna i da ne mogu piti alkohol. Njegovo rješenje tog problema bilo je da plešem ispod vodopada i da mi se bikini namoči - ispričala je Megan. 

Intervju je izazvao zgražavanje javnosti jer su je voditelj i publika, umjesto da joj pruže podršku, ismijali njezine riječi. Kad se publika počela smijati, Megan je dodala: 'Tada sam bila u osmom razredu. Eto kako razmišlja um Michaela Baya'.

- Pa tako svi razmišljamo, samo neki od nas znaju kako potisnuti te misli - rekao je tada Kimmel, a mnogi su tu izjavu iskritizirali i nazvali je 'dnom dna'.