Megan ne traži alimentaciju, ali se s bivšim suprugom ne može dogovoriti oko datuma prekida

Fox je rekla da su se razišli u studenom 2019., dok je Green naveo ožujak 2020. godine. Megan se, nakon snimanja filma krajem prošle godine, vratila kući i rekla suprugu kako joj je bolje samoj...

<p>Glumački par <strong>Megan Fox</strong> (34) i <strong>Brian Austin Green</strong> (47) poznaju se još od 2004., u braku su bili od 2010. godine, a javnost su iznenadili kad su obznanili da se razvode. Sve dosad nisu se znali nikakvi drugi detalji, no nedavno je u javnost 'procurila' vijest kako je Megan napokon podnijela zahtjev za razvod braka, piše<a href="https://www.foxnews.com/entertainment/megan-fox-divorce-brian-austin-green" target="_blank"> Fox News</a>.</p><p>Razlog koji je navela bile su nepomirljive razlike u karakteru. Ono što je iznenadilo javnost je što Megan nije tražila alimentaciju te želi zajedničko skrbništvo nad djecom. Brian se, navodno, složio s Meganinim zahtjevima, jedino želi da pitanje o alimentaciji još rasprave. </p><p>Međutim, par se izgleda ne može dogovoriti kada je došlo do njihovog kraha. Fox je rekla da su se razišli u studenom 2019., dok je Green naveo ožujak 2020. Par se nije odazivao na pozive stranih medija da prokomentiraju različite datume u papirima, no Green je prije nekoliko mjeseci ispričao kako i kada se njihov odnos počeo mijenjati. </p><p>- Oko Noći vještica, Megan je otišla na nekoliko tjedana van države kako bi snimala film. Dok je nije bio, osjetio sam da se udaljavamo jedno od drugoga, što se i obistinilo kada je došla kući - rekao je Green. Megan tada nije bilo pet i pol tjedana kod kuće, to je najduže ikad, kaže Green, što je bila odsutna zbog posla. </p><p>No, ono što je uslijedio iznenadilo je glumca. Fox mu je rekla kako je uživala vrijeme koje je provodila bez njega i da se sama sebi više sviđa takva. </p><p>- Šokirala me. Bio sam ljut zbog toga, ali nisam bio ljut na nju. To nije izbor koji je napravila, to je točno onako kako se osjećala - rekao je Green nakon njihovog prekida. </p><p>U dugogodišnjem braku dobili su troje djece, ali ubrzo su krenule svađe, s tim i mirenja. Megan sada ponosno pozira u javnosti s novim dečkom, mlađahnim reperom Machine Gun Kellyjem. S njim se zbližila na snimanju filma 'Midnight in the Switchgrass'. </p><p>Iako reper nije bio dovoljno hrabar da priđe atraktivnoj glumici, ona je bila uporna. Također, i Brian je krenuo dalje. Paparazzi su ga 'ulovili' u zagrljaju nove djevojke. <br/> </p>