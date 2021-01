Polusestra Meghan Markle (39), Samantha Grant (56), objavit će knjigu 'The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1, što u prijevodu znači 'Dnevnik sestre nabrijane princeze'. Riječ je o memoarima koje je pisala tijekom 2016. Odlučila je napisati 'skrivenu istinu' o Meghan.

Samantha je najavljivala da će pisati knjigu o Meghan još kad se pročulo da je u vezi s Harryjem (36), a nakon toga je javno 'napadala' polusestru i redovito pričala o njihovom disfunkcionalnom odnosu. Daily Mail piše kako je Meghan jako uznemirena zbog knjige, ali da s tim neće izlaziti u javnost.

- Zlo joj je od svega što joj polusestra radi iza leđa, doslovce osjeća mučninu i bol u želucu - rekli su izvori bliski Meghan za britanske medije.

Meghan trenutačno živi u 14 milijuna dolara vrijednoj vili u Santa Barbari sa suprugom Harryjem (36) i jednogodišnjim sinom Archiejem. Samantha živi na Floridi, a polusestre su se posljednji put vidjele 2008.

Grant je prema svojoj polusestri već ranije bila kritična, a nazivala ju je 'plitkom društvenom penjačicom' te 'neljudskom vojvotkinjom od gluposti' koja se ciljano udaljila od vlastita oca i drugih članova obitelji.

Strani mediji pišu kako je Meghan u veljači prošle godine navodno briznula u plač kada je čula da njezina polusestra planira objaviti knjigu o njoj. Prijateljima se požalila kako se osjeća iskorištenom od osobe koja bi joj trebala biti bliska.

Na stranicama izdavača navodi se 17. siječnja kao datum kada će knjiga biti dostupna javnosti. Samantha je najavila i objavljivanje druge knjige koja će se zvati 'In the Shadows of the Duchess'.