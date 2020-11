Meghan Markle izgubila je bebu

Znala sam. Dok držim prvorođeno dijete, gubim drugo. Nekoliko sati kasnije, ležala sam u bolničkom krevetu i držala supruga za ruku. Oboje smo bili u suzama, ispričala je Meghan koja je izgubila dijete ovo ljeto

<p><strong>Meghan Markle </strong>(39) otvorila je dušu i otkrila kako je u srpnju ove godine izgubila bebu, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-meghan-markle-says-miscarriage-23064665" target="_blank">Mirror</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zarada Harryja i Meghan</strong></p><p>Za New York Times rekla je kako je njezin suprug, princ <strong>Harry </strong>(36), bio slomljen, no pružio joj je podršku i bio uz nju dok je boravila u bolnici.</p><p>- Bilo je to srpanjsko jutro koje je počelo uobičajeno kao i bilo koji drugi dan. Napravila sam doručak, nahranila psa, uzela vitamine. Kosu svezala u rep. Onda sam Archieju promijenila pelenu i osjetila grč. Spustila sam se na pod s njim u naručju i pjevušila uspavanku kako bismo oboje bili mirni. Iako je bila vesela melodija, osjećala sam da nešto nije u redu - započela je Meghan. </p><p>- Znala sam. Dok držim prvorođeno dijete, gubim drugo. Nekoliko sati kasnije, ležala sam u bolničkom krevetu i držala supruga za ruku. Oboje smo bili u suzama, osjećala sam njegovu bol. Zurila sam u hladne bijele zidove, a oči su mi bile staklene. Pokušala sam shvatiti kako ćemo se nositi s ovime... - dodala je Meghan. </p><p>Princ Harry i Markle nisu nikad potvrdili da čekaju drugo dijete, iako se u britanskim medijima o tome nagađalo. Nekoliko mjeseci nakon gubitka bebe Meghan je podijelila svoju bol.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>