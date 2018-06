Meghan Markle je živjela u besparici i išla po audicijama

Glumačku karijeru Meghan Markle (36) započela je 2002., nakon čega je na novu ulogu čekala dvije godine. Bila je bez novca i išla na audicije.

Sve dok princ Harry (33) nije kleknuo pred Meghan, aktivistički angažirana glumica nije morala razmišljati o budućnosti karijere.

Kako tvrde prijatelji para, Markle i princ Harry na početku su romanse prilagođavali svoje susrete rasporedu Meghaninih snimanja na setu pa tek onda prinčevim obavezama prema dvoru.

Foto: YouTube/Screenshot

No kada je nekadašnji hvarski partijaner izvadio pred glumicu prsten od milijun kuna nasred kuhinje dok su pekli pile, brzo je donijela odluku. Meghan je prekinula glumačku karijeru koju je započela 2002. u popularnoj seriji 'General Hosiptal'.

Princezin glumački debi emitiran je 14. studenog kada se na malim ekranima pojavila kao pacijentica Jill, a nakon te uloge, na iduću je čekala dvije godine. Mjesecima je bezuspješno obilazila audicije i živjela u besparici.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

- U jednom trenutku nisam mogla otključati bravu auta. Nisam si mogla priuštiti popravak pa sam očajnički tražila bilo kakav glumački angažman. Pet mjeseci parkirala bih gdje me nitko nije mogao vidjeti jer sam morala u auto ulaziti te iz njega izlaziti kroz prtljažnik – pričala je Meghan.

Foto: YouTube/Screenshot

U četvrtoj godini karijere prvi je put imala priliku glumiti u televizijskom filmu nakon čega se okušala u napetoj epizodi CSI NY-a. Kao Veronica Perez pravdala se detektivima:

- Provela sam noć sa žrtvom zločina, no nisam ga ubila - rekla je Meghan u ulozi.

Foto: Screenshot Youtube

Zatim je 2008. prihvatila ulogu u remakeu kultne teen serije 90210, koji je prošao bez nekog velikog interesa gledatelja. U akcijskom propalom projektu 'Knight Rider' iz 2009., Markle je po prvi puta pokazala svoje atribute skinuvši se za ulogu Annie Ortiz.

Foto: Profimedia

Iduće je godine 'dobacila' na set Horatia Cainea kao inspektorica Leah Montoya u seriji 'CSI Miami'. Zaredala je još desetak televizijskih i filmskih uloga dok nije 2011. došla ona prava - serija 'Suits' i uloga pripravnice Rachel Zane u njujorškom odvjetničkom uredu, u kojemu radi najbolji pravni manipulator, brutalni zavodnik i obožavatelj košarke Harvey Specter.

Foto: IMDB

Njegov vježbenik Mike Ross, kojeg igra Patrick J. Adams osvaja srce ambiciozne studentice prava, pa se Markle u više navrata našla u strastvenoj akciji s njim. Zbog snimanja serije preselila se u Toronto. To se pokazalo presudnim za njezin brak s producentom Trevorom Engelsonom (41). Razveli su se nedugo nakon početka snimanja, odluku su donijeli iznenada, a glumica je bivšem mužu dijamantni vjenčani prsten poslala poštom. Osim navedenih uloga, koje su osim one u seriji 'Suits' redom manje, Meghan je glumila i u seriji 'Fringe', jednoj epizodi serije 'Liga' i u filmu 'Kako se riješiti šefa' gdje se doslovno pokazuje na par sekundi.

Foto: SHAN