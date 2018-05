Princeza Kate od Odžaka sjela u Jaguar prije Meghan Markle

Mnogi ne znaju da je princeza Kate isprobala Jaguar prije princeze Meghan. Princeza Kate od Odžaka, Livno, napisao je Mate Rimac (30) uz fotografiju koju je objavio na svom profilu na Facebooku.

Many don’t know that Pricess Kate tried the Jag before Pricess Meghan. Princess Kate of Odžak, Livno 😬

Na fotki vidimo Rimca i njegovu djevojku Katarinu Lovrić (27) kako sjede u Jaguaru, koji je bio jedna od 'zvijezda' kraljevskog vjenčanja, a odmah ispod njih hrvatski poduzetnik umetnuo je i fotografiju Meghan i princa Harryja u njihovoj prvoj vožnji impresivnom jurilicom.

Mate i mlada ekonomistica Katarina u vezi su već tri godine.

Princ Harry i Meghan Markle odvezli su se nakon vjenčanja iz dvorca Windsor u obližnji Frogmore House u britanskom klasiku, plavom Jaguaru E-Type bez krova. No ovaj Jaguar E-Type ima i oznaku Zero u nazivu, jer se radi o automobilu koji je prerađen kako bi imao električni pogon. Na toj preradi automobila iz 1968. godine radila je i tvrtka Rimac Automobili, čime se Mate Rimac pohvalio na Facebooku.

Preradom Jaguara nastao je zasigurno jedan od najljepših električnih automobila na svijetu. Brži i lakši od originala, E-Type Zero je dobio električni pogon snage 220 kW. To mu omogućuje da do 100 km/h ubrza za samo 5,5 sekundi. U Rimac Automobili su razvili bateriju koja je otprilike jednakih dimenzija i težine kao i originalni motor. Sam elektromotor smjestili su iza baterije na mjesto gdje se u E-Typeu standardno nalazila mjenjačka kutija. Takav je auto 46 kilograma lakši od prethodnika, a ima i solidan doseg od 270 kilometara.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ