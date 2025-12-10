Obavijesti

NA FILIPINIMA JE

Meghan Markle poslala pismo ocu u bolnicu, kritizirala medije

Piše HINA,
Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Glasnogovornik Meghan Markle rekao je da je Meghan uspjela poslati pismo svom hospitaliziranom ocu unatoč tome što je Daily Mail prekršio "jasne etičke granice" izvještavajući iz njegove postelje

Thomas Markle, Meghanin otac, nalazi se u bolnici na Filipinima nakon što mu je amputirana noga. Meghan, koja se udala za mlađeg sina kralja Charles III. 2018. godine, pokušavala ga je kontaktirati, rekao je glasnogovornik, nakon godina otuđenosti. 

- S obzirom na to da je novinarka Daily Maila cijelo vrijeme bila uz njegovu postelju, objavljujući svaku interakciju i kršeći jasne etičke granice, vojvotkinji je bilo izuzetno teško privatno kontaktirati oca, unatoč njezinim naporima posljednjih nekoliko dana - rekao je u srijedu glasnogovornik.

- Uz podršku pouzdanih i provjerenih kontakata, njezina korespondencija je sada na siguran način u njegovim rukama - rekao je. 

Konglomerat DGMT, u čijem su vlasništvu novine Daily Mail, nije odmah bio dostupan za komentar. 

Par je od 2019. pokrenuo brojne tužbe protiv medijskih organizacija, a Harry to naziva misijom za istinu i odgovornost nakon desetljeća uplitanja medija u njegov život.

U najnovijem sudskom slučaju, Harry i još šest osoba, uključujući pjevača Eltona Johna, tuže Associated Newspapers. izdavača Daily Maila, zbog navodnog nezakonitog prikupljanja informacija unatrag 30 godina. Suđenje će početi početkom sljedeće godine. 

Meghan i njezin otac otuđeni su od perioda prije njezinog vjenčanja s Harryjem. Nekoliko dana prije vjenčanja, Thomas Markle rekao je da neće prisustvovati zbog lošeg zdravlja nakon što je priznao da je dogovorio paparazzo fotografije.

Harry i Meghan žive u Kaliforniji sa svoje dvoje djece. Par se povukao s dužnosti članova britanske kraljevske obitelji 2020. Britanski mediji izvijestili su da se Thomas Markle ranije ove godine preselio iz Meksika na Filipine.

Meghan Markle and Prince Harry spotted in New York
