Do nesretnog događaja došlo je baš u trenutku kad se Thomas spremao otputovati u Veliku Britaniju na obilježavanje platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Zbog slabosti i šoka nije mogao razgovarati
Tata Meghan Markle imao je težak moždani udar, u bolnici je
Thomas Markle (77), otac Meghan Markle, završio je u bolnici nakon što je imao težak moždani udar koji mu je nakratko oduzeo govor. Trenutačno je na odjelu intenzivne njege u bolnici u Chula Visti u Kaliforniji.
Do nesretnog događaja došlo je baš u trenutku kad se Thomas spremao otputovati u Veliku Britaniju na obilježavanje platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Prema pisanju The Suna, zbog slabosti i šoka nije mogao razgovarati, pa je svoje simptome morao zapisivati na papir kako bi ih prenio bolničarima.
Vijest je potvrdio njegov prijatelj Karl Larsen, s kojim vodi YouTube kanal.
- Tom se spremao otputovati u London na proslavu jubileja, no u ponedjeljak navečer doživio je moždani udar - rekao je Larsen.
U bolnici su uz njega njegova djeca, kći Samantha (57), koja je zamolila za malo privatnosti i naglasila da je ocu potreban mir i odmor, te sin Thomas Markle Jr. (55).
Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, zasad se nije oglasila o očevu zdravstvenom stanju. Njihov odnos već godinama prati niz napetosti, a ovo je još jedna situacija koja otvara pitanja hoće li možda doći do nekog novog pokušaja pomirenja. Thomasovi zdravstveni problemi nisu novost.
Već je 2018. pretrpio dva srčana udara neposredno prije Meghanina vjenčanja s princom Harryjem, zbog čega nije mogao doći na ceremoniju ni otpratiti svoju kćer do oltara.
Njihov obiteljski razdor, koji traje godinama, počeo je nakon insceniranih paparazzo fotografija i intervjua koje je Thomas dao britanskim tabloidima. Meghan je to doživjela kao izdaju povjerenja, a javna prepucavanja i iznošenje privatnih detalja samo su produbili udaljenost među njima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+