Tata Meghan Markle imao je težak moždani udar, u bolnici je

Thomas Markle (77), otac Meghan Markle, završio je u bolnici nakon što je imao težak moždani udar koji mu je nakratko oduzeo govor. Trenutačno je na odjelu intenzivne njege u bolnici u Chula Visti u Kaliforniji.

Do nesretnog događaja došlo je baš u trenutku kad se Thomas spremao otputovati u Veliku Britaniju na obilježavanje platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Prema pisanju The Suna, zbog slabosti i šoka nije mogao razgovarati, pa je svoje simptome morao zapisivati na papir kako bi ih prenio bolničarima.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Vijest je potvrdio njegov prijatelj Karl Larsen, s kojim vodi YouTube kanal.

- Tom se spremao otputovati u London na proslavu jubileja, no u ponedjeljak navečer doživio je moždani udar - rekao je Larsen.

U bolnici su uz njega njegova djeca, kći Samantha (57), koja je zamolila za malo privatnosti i naglasila da je ocu potreban mir i odmor, te sin Thomas Markle Jr. (55).

Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, zasad se nije oglasila o očevu zdravstvenom stanju. Njihov odnos već godinama prati niz napetosti, a ovo je još jedna situacija koja otvara pitanja hoće li možda doći do nekog novog pokušaja pomirenja. Thomasovi zdravstveni problemi nisu novost.

Foto: Youtube Screenshot

Već je 2018. pretrpio dva srčana udara neposredno prije Meghanina vjenčanja s princom Harryjem, zbog čega nije mogao doći na ceremoniju ni otpratiti svoju kćer do oltara.

Njihov obiteljski razdor, koji traje godinama, počeo je nakon insceniranih paparazzo fotografija i intervjua koje je Thomas dao britanskim tabloidima. Meghan je to doživjela kao izdaju povjerenja, a javna prepucavanja i iznošenje privatnih detalja samo su produbili udaljenost među njima.

Thomas Markle, Meghan Markle's father, is seen in a still taken from video as he gives an interview to ITV's Good Morning Britain program which is broadcast from London | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL