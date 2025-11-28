Obavijesti

NIJE JOJ PRVI PUT

Mnogi su ponovno kritizirali Meghan zbog pripreme hrane: 'Još jedna 'Salmonella Sussex''

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Mnogi su ponovno kritizirali Meghan zbog pripreme hrane: 'Još jedna 'Salmonella Sussex''
Foto: RUBA

Ranije, kada se pojavila u emisiji 'With Love, Meghan', kritizirali su je i jer je stavila pileće batkove izravno na plohu hladnjaka u kući gdje je snimala, no kasnije je pojasnila da je meso prije bilo termički obrađeno

Meghan Markle našla se opet na meti brojnih kritika. Naime, Amerikanci su obilježavanjem Dana zahvalnosti ušli u vrijeme blagdana, a glumica i odbjegla članica kraljevske obitelji tim je povodom odlučila pripremiti puricu. Na svojem Instagram profilu pohvalila se i videom, a mnogi su primijetili greške kojim je mogla, kako tvrde, ugroziti zdravlje gostiju. 

Iako je oprala ruke nakon što je utrljala začine, fanovi su primijetili da je prilikom rada s mesom na ruci nosila nakit, od prstenja do raznih narukvica, zbog čega su ostali prilično šokirani. 

Foto: Instagram

'Ne poznajem nikoga tko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom. Pogotovo puricom. Zagarantirano širenje bakterija', 'Obožavam blještave zaručničke prstene isto kao i svi drugi, ali ne tijekom kuhanja!', Liječnici su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvijek skidam nakit prije nego uđem u kuhinju', 'Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?', 'A onda bez pranja ruku primi mlinac za papar. Još jedna 'Salmonella Sussex' katastrofa', samo su neki od komentara. 

Foto: Instagram

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova purica i njezini sokovi mogu kontaminirati sve što dotaknu. S druge strane portal State Food Safety navodi da bi nakit gotovo uvijek trebalo skidati s ruku prilikom pripreme hrane jer skuplja brojne bakterije, a i teško ga je sanirati. Čak i ako se skine moguća je ponovna kontaminacija. 

Ranije, kada se pojavila u emisiji 'With Love, Meghan', kritizirali su je jer je stavila pileće batkove izravno na plohu hladnjaka u kući gdje je snimala, no kasnije je pojasnila da je meso prije bilo termički obrađeno. Svakako ovo nije prvi puta da se pokrenula rasprava o njezinim kulinarskim sposobnostima. 

Foto: RUBA

