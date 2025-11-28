Mnogi su ponovno kritizirali Meghan zbog pripreme hrane: 'Još jedna 'Salmonella Sussex''

Meghan Markle našla se opet na meti brojnih kritika. Naime, Amerikanci su obilježavanjem Dana zahvalnosti ušli u vrijeme blagdana, a glumica i odbjegla članica kraljevske obitelji tim je povodom odlučila pripremiti puricu. Na svojem Instagram profilu pohvalila se i videom, a mnogi su primijetili greške kojim je mogla, kako tvrde, ugroziti zdravlje gostiju.

Iako je oprala ruke nakon što je utrljala začine, fanovi su primijetili da je prilikom rada s mesom na ruci nosila nakit, od prstenja do raznih narukvica, zbog čega su ostali prilično šokirani.

Foto: Instagram

'Ne poznajem nikoga tko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom. Pogotovo puricom. Zagarantirano širenje bakterija', 'Obožavam blještave zaručničke prstene isto kao i svi drugi, ali ne tijekom kuhanja!', Liječnici su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvijek skidam nakit prije nego uđem u kuhinju', 'Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?', 'A onda bez pranja ruku primi mlinac za papar. Još jedna 'Salmonella Sussex' katastrofa', samo su neki od komentara.

Foto: Instagram

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova purica i njezini sokovi mogu kontaminirati sve što dotaknu. S druge strane portal State Food Safety navodi da bi nakit gotovo uvijek trebalo skidati s ruku prilikom pripreme hrane jer skuplja brojne bakterije, a i teško ga je sanirati. Čak i ako se skine moguća je ponovna kontaminacija.

Ranije, kada se pojavila u emisiji 'With Love, Meghan', kritizirali su je jer je stavila pileće batkove izravno na plohu hladnjaka u kući gdje je snimala, no kasnije je pojasnila da je meso prije bilo termički obrađeno. Svakako ovo nije prvi puta da se pokrenula rasprava o njezinim kulinarskim sposobnostima.

Foto: RUBA