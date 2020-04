Meghan tuži britanski tabloid: Tvrdi da su je zavadili s ocem

Princ Harry (35) i Meghan Markle (38) iznenadili su javnost kad su poslali priopćenje u kojemu navode kako više neće komunicirati s četiri britanska tabloida. Na intervjue s parom odsad mogu zaboraviti Daily Mail, Daily Mirror, The Sun i Daily Express, no čini se da im se najviše zamjerio konzervativni tabloid The Mail on Sunday.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo ovaj britanski medij Meghan je odlučila tužiti zbog konstantnog izvještavanja o njoj i Harryju na, kako tvrdi, nekorektan i neprofesionalan način, s ciljem da ih se uvijek prikaže u lošem svjetlu, prenosi BBC.

Sudu je kao dokaz Meghan pokazala i poruke te predala pismo upućeno svojem ocu Thomasu Markleu (75). Radi se o njihovoj privatnoj prepisci još iz vremena prije kraljevskog vjenčanja te Thomasove odluke o nedolasku.

Markle tvrdi da ju je spomenuti tabloid namjerno zavadio s ocem, ne pokazujući pravu istinu već s isključivom zamisli da ju se ocrni u javnosti. Tako između ostalog stoji i da je razmirice s ocem pokušao izgladiti i Harry, koji ga je svim silama pokušavao dobiti telefonom.

Foto: CHARLOTTE GRAHAM/Press Association/PIXSELL

- Tom, Harry je ovdje. Molim te da se javiš, zaista moramo razgovarati s tobom. Ne trebaš se ispričavati, razumijemo okolnosti, ali razgovor s medijima i javno obraćanje učiniti će ovu situaciju još gorom. Ako voliš Meg i ako želiš napraviti ono što je ispravno, molim te nazovi me. Ne moraš razgovarati s medijima koji su sami kreirali ovu situaciju. Stoga te još jednom molim da se čujemo i sve razjasnimo. Meg i ja nismo ljuti na tebe, samo se želimo čuti. Od prvog dana ti želimo pomoći - napisao je u jednoj od uzaludnih poruka Harry.