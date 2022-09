Meghanini suradnici proglasili su je narcisoidnom sociopatom, a sebe zovu 'Klubom preživjelih'

Zaposlenice palače vjerovali su da je vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (41), namjerno ostavljala 'dokaze' dok je pažljivo planirala svoj odlazak iz kraljevske obitelji, tvrdi nova knjiga.

Navodi se da su suradnici, koji su se nazvali 'Klub ljudi koji su preživjeli Sussexe', nazvali vojvotkinju 'narcisoidnom sociopatkinjom' nakon što ona i njezin suprug, princ Harry (38) odustali od svojih uloga.

Knjiga opisuje sve lošiji odnos Sussexovih s njihovim osobljem. Pristojnim ljudima, koji su vjerovali u Meghan te koji su 'učinili sve' kako bi pomogli paru da uspije.

Navodi se da su pomoćnici vjerovali da je Meghanin odlazak bio s predumišljajem i da je 'jedna od njezinih briga bila hoće li moći zaraditi novac za sebe'. Jedna bivša članica osoblja rekla je autoru: ‘Željela je biti odbijena jer je bila opsjednuta tom pričom da ne pripada tamo od prvog dana.’

A izvori su rekli da je njezin tim navodno za nju u više navrata rekao da ih je izigrala. U knjizi se tvrdi da je osoblje postalo uvjereno da vojvotkinja želi pokazati kako ju je institucija iznevjerila – i čak su smatrali da postoji ciničan motiv iza njezine odluke da se žali šefovima ljudskih resursa, koji su je suosjećajno slušali, ali nisu ponudili pomoć.

'Ovo je bilo neizbježno: HR je tu da se bavi problemima zaposlenika, a ne članova kraljevske obitelji', stoji u knjizi.

'Meghan je to vjerojatno znala, pa što je onda tamo radila? Ostavljala dokaze da ne dobiva tretman kakav bi trebala - bio bi ciničan odgovor.'

Bivša članica osoblja rekla je novinaru, autoru knjige Valentine Lowu: 'Svi su znali da će se instituciji suditi po njezinoj sreći. Pogriješili su jer su mislili da ona želi biti sretna.’

S vremenom osoblje je bilo toliko razočarano da su počeli sumnjati da su čak i njezine najočajnije molbe bile dio strategije osmišljene da olakša njezin odlazak.

Najistaknutiji članovi 'Kluba preživjelih' uključivali su Samanthu Cohen, koju je kraljica osobno zamolila da uskoči kao privatna tajnica para i koja je radila za Sussexove od njihova vjenčanja u svibnju 2018. do kraja njihove južnoafričke turneje u rujnu 2019. I Saru Latham, koja je bila zadužena za Odnose s javnošću.

Prema knjizi dio Meghanina osoblja je 'posumnjao da je na kraju htjela samo zaraditi novac. A jedini način na koji je to mogla učiniti bio je da ostavi svoj kraljevski život i vrati se u SAD.

Dio problema, prema jednom izvoru, bio je u tome što su svi u palači bili previše uljudni: 'Kad netko odluči ne biti uljudan, nemaju pojma što napraviti. Pregazila ih je ona, a onda ih je pregazio Harry.'

Isječci tvrde da je gospođa Cohen, koja je imala 17 godina radnog iskustva u palači, često govorila Edwardu Youngu, kraljičinom privatnom tajniku, i Cliveu Aldertonu, Charlesovom privatnom tajniku, da ako sve pođe po zlu, palača treba dokaze brige koju je pokazala prema Harryju i Meghan.

Knjiga citira izvor koji kaže da je gospođa Cohen bila 'zlostavljana' i da ništa što je učinila nije bilo dovoljno dobro za par. Tvrdi se da je izvor jednom rekao: 'Sam Cohen je uvijek jasno davao do znanja da je to kao da radiš za par tinejdžera. Bili su nemogući i dovodili bi je do krajnjih granica. Bila je jadna.'

Vojvotkinjini odvjetnici prošle su godine zanijekali da je gospođica Cohen bila zlostavljana, rekavši da je par uvijek bio zahvalan na njezinoj podršci i predanosti.

Također su dugo opisivali takve navode kao 'netočne' i da je vojvotkinja 'apsolutno zanijekala' da je bilo koga maltretirala.

Iako je istraga koju je pokrenula Buckinghamska palača zaključila da će se preispitati kako se postupa s optužbama na zlostavljanje, nije rečeno da je Meghan stvarno nekoga maltretirala.

