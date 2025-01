Melania i njezin šešir postali su hit, a ona skoro došla bez njega

Donald Trump (78) ponovno je izabran u studenom prošle godine, a u ponedjeljak svečano stupio na dužnost. Zbog jakih vjetrova ceremonija se održala unutar rotunde Kapitola u Washingtonu, D.C.

Pokretanje videa... 05:08 Trump poručio nakon prisege: Stavit ću Ameriku opet na prvo mjesto! Počinje zlatno doba | Video: 24sata/Reuters

Sva pažnja bila je na Melaniji Trump (54) zbog njenog šešira širokog ruba koji je odabrala za svečanost, no ovaj posebni modni dodatak zamalo nije stigao na ceremoniju.

Američki dizajner Eric Javits izradio je šešir kako bi odgovarao Melanijinom tamnoplavom kaputu od svilene vune dizajnera Adama Lippesa. No, za Women's Wear Daily je rekao kako je šešir stigao smrskan kada je otpremljen iz njegova ureda u Miamiju u New York, prenosi Page Six.

Foto: Chip Somodevilla - Pool via CNP

- Izgledalo je kao da je stajalo u snježnim nanosima oko tjedan dana. Morao sam se potruditi da to ponovim. Zapravo se nije moglo popraviti zbog konstrukcije - rekao je šokiran Javits te istaknuo kako je stilist nove prve dame, Hervé Pierre, donio Melaniji potpuno novi šešir dan prije velikog dana.

Melanijina modna kombinacija potaknula je mnoge memeove, a korisnici društvenih mreža uspoređivali su je s Michaelom Jacksonom u glazbenom spotu 'Smooth Criminal'.

Ismijavanja su se nastavila kada je Donald pokušao poljubiti svoju ženu u obraz, ali nije mogao dohvatiti rub njezina šešira.

Foto: Shawn Thew/REUTERS