Melania je imala glamuroznu premijeru filma o sebi u Bijeloj kući, stigla Ronaldova Georgina

U Bijeloj kući održana je ekskluzivna projekcija filma "Melania", posvećenog životu prve dame Melanije Trump, i to uoči njegova globalnog kino-lansiranja. Događaj je u subotu 24. siječnja organizirala sama prva dama, okupivši uzvanike koji su na različite načine povezani s filmom, ali i s njezinim profesionalnim i javnim djelovanjem.

Melania se nakon događaja oglasila na društvenoj mreži X, gdje je objavila fotografiju iz East Rooma Bijele kuće te poručila da je bila „duboko dirnuta što je bila okružena inspirativnim prijateljima, obitelji i kulturnim ikonoklastima”. Naglasila je i važnost osobnih priča koje, kako je rekla, „nadilaze vrijeme i podsjećaju na našu međusobnu odgovornost”, piše Fox News.

Film "Melania" fokusira se na, kako sama ističe, „20 dana intenzivne tranzicije i planiranja” prije predsjedničke inauguracije. Riječ je o razdoblju koje opisuje kao povijesno važno, ali dosad neispričano iz njezine perspektive.

"Po prvi put globalna publika dobiva privatni, nefiltrirani uvid u to kako usklađujem obitelj, posao i filantropiju na svom putu do uloge prve dame Sjedinjenih Država", izjavila je Melania Trump, naglasivši da je inzistirala na vrhunskoj produkcijskoj razini i kino-distribuciji diljem svijeta.

POGLEDAJTE TRAILER:

Film traje 104 minute i donosi pogled iza kulisa života prve dame u razdoblju koje je prethodilo inauguraciji Donalda Trumpa kao 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Prikazan je njezin život između New Yorka, gdje je boravila u Trump Toweru, i rezidencije Mar-a-Lago na Floridi, kao i intimni trenuci iz Bijele kuće.

Foto: x

Prema riječima producenta Marca Beckmana, koji je ujedno i viši savjetnik te agent Melanije Trump, među gostima su bili predstavnici svih sfera života — od dizajna i sporta do financija i tehnologije. Beckman je u ime prve dame dogovorio suradnju s Amazon MGM Studios, a uzvanike je opisao kao raznoliko i utjecajno društvo.

"Imali smo pripadnike kraljevskih obitelji, direktore velikih tehnoloških tvrtki, ljude iz poslovnog svijeta, ali i iz kreativnih industrija. Bila je to doista zanimljiva skupina, koja u mnogočemu odražava osobnost i brend Melanije Trump", izjavio je Beckman.

Prema producentovim riječima, različiti su dijelovi filma posebno odjeknuli kod različite publike. Dok su se gledatelji iz kreativnih industrija posebno povezali s modnim segmentima, oni konzervativnijih stavova izdvojili su scene u kojima je predsjednik prikazan iza kulisa.

Foto: x

"Film smo odlučili prikazivati u kinima kako bismo publici pružili bogato stilizirano filmsko iskustvo, s izuzetno snažnom zvučnom komponentom. U tom je smislu riječ o jedinstvenom projektu", dodao je Beckman.

Fotografije s događaja otkrivaju detalje večeri — od bijelih kutija za kokice s natpisom „MELANIA” do brendiranih kolačića, dok su uzvanici na dar dobili i primjerke memoara prve dame. Među poznatim imenima koja su, prema izvorima, prisustvovala projekciji navode se Georgina Rodriguez, Jeff Bezos, Tim Cook, Mike Tyson, Tony Robbins, dizajner Peter Arnell, kao i članovi saudijske kraljevske obitelji.

Foto: Instagram

Producent Beckman vjeruje da će film posebno inspirirati mlađe žene, osobito studentice, jer prikazuje kako je moguće istodobno graditi obiteljski život i profesionalnu karijeru. Uz filmski projekt, podsjetio je i na druge poslovne pothvate prve dame — od knjiga i modnih projekata do dizajna nakita i digitalnih proizvoda.

Za prava na film Amazon MGM Studios navodno je platio oko 40 milijuna dolara, a ugovor uključuje i trodijelnu dokumentarnu seriju koja će pratiti prvu damu u njezinim dobrotvornim aktivnostima. Globalna premijera filma zakazana je za petak, 30 siječnja, a stiže i u hrvatska kina.

Foto: x