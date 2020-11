'Melania odbrojava minute do razvoda i izlaska iz Bijele kuće'

<p><strong>Donald Trump</strong> (74) izgubio je predsjedničku fotelju u Americi, no može li izgubiti i suprugu <strong>Melaniju</strong> (50) s kojom je u braku 15 godina? Pitanje je to koje sve češće odzvanja u medijima...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Melania broji minute do trenutka kada će izaći iz Bijele kuće i razvesti se od Donalda - rekla je <strong>Marosa Manigault Newman</strong>, bivša suradnica aktualne Prve dame, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8925347/Melania-Trump-counting-minutes-divorce-Donald-leaves-White-House.html" target="_blank">Daily Mail</a>. Objasnila je i zašto to nije ranije napravila.</p><p>- Da mu je priredila takvo ultimativno poniženje i ostavila ga usred mandata, on bi našao način da je za to kazni - dodala je. </p><p>Druga bivša suradnica Slovenke, <strong>Stephanie Wolkoff</strong>, godinama tvrdi da je brak između Melanije i Donalda nešto najbizarnije što je vidjela u životu. Melania se navodno rasplakala kada je prije četiri godine Trump postao predsjednik, a preseljenje iz New Yorka u Washington odgađala je punih pet mjeseci.</p><p>Melania je ranije objasnila da je to zbog toga što nije htjela da sin <strong>Barron</strong> (14) prekine školovanje, a dušobrižnici su tvrdili da nije bila zainteresirana za brak i suživot s Donaldom.</p><p>- Ni u snu nije očekivala da Donald može pobijediti na izborima - kaže Wolkoff. </p><p>Unatoč svemu, Melania uporno tvrdi da sa suprugom ima sjajan odnos. </p><p>Inače, Trumpov predbračni ugovor s bivšom ženom, glumicom <strong>Marlom Maples</strong> (57) priječi joj da objavi knjigu ili daje izjave kritičkog sadržaja o američkom predsjedniku. Odvjetnica <strong>Christina Previte </strong>tvrdi da je Melania sigurno isto potpisala. </p><p> </p>