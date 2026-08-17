Memoari Hayden Panettiere su šokirali svijet: 'Morala sam proživjeti svoj pakao dvaput...'

Samo nekoliko mjeseci prije no što je preminula, Hayden Panettiere (36) objavila je memoare 'This Is Me: A Reckoning' u kojima je otvoreno progovorila o depresiji, alkoholu, nasilnim vezama i pristisku odrastanja u industriji zabave. U knjizi koja je objavljena 19. svibnja, glumica je opisala uznemirujuće susrete s moćnim osobama u Hollywoodu i bolnu odluku da njezina kći Kaya živi s bivšim partnerom Vladimirom Kličkom.

Karijera Hayden Panettiere započela je prije nego što je prohodala, s 11 mjeseci u reklami za igračke. Već s četiri godine dobila je uloge u sapunicama, a do tinejdžerskih dana postala je svjetski poznata zahvaljujući ulozi navijačice Claire Bennet u hit seriji "Heroji". No, iza blještavila kamera krila se složena stvarnost. U intervjuima je otkrila kako je od malih nogu osjećala pritisak jer je njezina glumačka zarada uzdržavala obitelj, stvarajući dinamiku u kojoj se osjećala više kao skrbnica nego kao dijete.

S 15 godina, prije jednog medijskog nastupa, član njezinog tima dao joj je "tabletu za sreću" kako bi bila energičnija pred novinarima. Kasnije je priznala da je to bio uvod u ovisnost koja će je pratiti godinama.

- Nisam imala pojma da to nije primjereno, niti kakva će mi vrata to otvoriti kada je riječ o ovisnosti. Spasilo me to što na setu, dok sam radila, nisam smjela biti u lošem stanju. Ali izvan seta stvari su izmicale kontroli. Kako sam starila, droga i alkohol postali su nešto bez čega gotovo nisam mogla živjeti - napisala je u knjizi.

Istovremeno, tabloidi su je počeli proganjati. Sa samo 16 godina, fotografija na kojoj se vide tragovi celulita postala je nacionalna vijest, trenutak koji ju je natjerao da prestane pratiti medije. Opisala je kako je odgajana da bude "mali vojnik", osoba koja nikad ne govori "ne" i uvijek ispunjava tuđa očekivanja, što je godinama kasnije dovelo do potpunog sloma.

Jedan od najtežih perioda u njezinu životu odvijao se paralelno na ekranu i izvan njega. Tijekom snimanja popularne serije "Nashville", njezin lik Juliette Barnes proživljavao je postporođajnu depresiju i ovisnost o alkoholu, što je bila preslika njezine stvarne borbe.

Dubrovnik: Vladimir Kli?ko i Hayden Panettiere iskrcali se s jahte Va Bene i prošetali Gradom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

​- Svaki put kad bih pročitala scenarij, bilo je to kao da gledam u iskrivljeno ogledalo, u deformirani odraz same sebe. Morala sam proživjeti vlastiti pakao dvaput. Prvo kod kuće kao Hayden, a zatim pred milijunima kao Juliette - napisala je u memoarima.

Njezina odluka da javno progovori o postporođajnoj depresiji imala je i profesionalne posljedice. Tvrdila je da ju je kozmetički brend Neutrogena, čije je bila zaštitno lice, otpustio pozivajući se na "moralnu klauzulu" u ugovoru. U tom teškom razdoblju donijela je i najbolniju odluku: skrbništvo nad kćeri Kayom prepustila je ocu, boksaču Vladimiru Kličku, kako bi se mogla posvetiti liječenju. Godinama je odbacivala optužbe da je "napustila" dijete, objašnjavajući da je to bio jedini način da osigura stabilnost za svoju kćer dok se ona sama borila za život. - Ideja da bi itko pomislio da bih tek tako dala svoje dijete i bila u redu s tim, slama srce. To ne može biti dalje od istine - napisala je Hayden i u knjizi Klička opisala kao 'nevjerojatnog oca'.

Otvorila je dušu o i kompliciranom odnosu s majkom, koja joj je dugo bila i menadžerica, te otkrila kako je prekid njihove poslovne suradnje doveo do bolnog otuđenja. Jedno od najšokantnijih otkrića bio je incident koji se dogodio kad joj je bilo 18 godina, kada ju je osoba od povjerenja navodno ostavila u sobi na jahti s nagim, starijim i vrlo poznatim glumcem. Iz straha od tužbi i posljedica, neke moćne ljude iz industrije koji su joj nanijeli štetu nije imenovala, no tog je muškarca opisala kao 'poznatog britanskog kantautora u tridesetim godinama'. Opisala je i susret s 'vrlo cijenjenim' glumcem i redateljem, dobitnikom Oscara, kojeg je srela na zabavi kada je imala 19 godina. Muškarac joj je rekao da pogleda žvakaću gumu na njegovim hlačama, a kada je spustila pogled, vidjela da je da mu 'testisi vire iz otkopčanog šlica'. Iako je Hayden napisala kako vjeruje da je bila riječ o pijanoj šali, svejedno je bila u šoku.

Kao jedan od najbolnijih trenutaka u životu, navela je smrt brata Jansena u veljači 2023., kada je imao 28 godina. Kazala je kako joj je vijest javio otac te da ga je u panici počela ispitivati što se dogodilo, no onda je shvatila da će ona biti ta koja strašnu vijest mora javiti njihovoj majci. Napisala je i kako su joj godine liječenja pomogle da preživi taj trenutak. Kasnije je otkriveno da je Jansen preminuo od komplikacija s aortnim zalistkom i nedijagnosticiranog povećanog srca, a Hayden je kazala kako je s bratom 'izgubila i polovicu svoje duše' te da će joj zbog njega 'srce uvijek biti slomljeno'.

*uz korištenje AI-ja