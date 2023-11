Memoari Matthewa Perryja su prvi na popisu najprodavanijih knjiga nakon njegove smrti...

Britney Spears više nema najprodavanije memoare. Prvo mjesto 'The Woman in Me' preuzeli su memoari 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' Matthewa Perryja.

Perry, koji je preminuo u subotu, svoje je memoare objavio prije godinu dana, a trenutno su prvi na Amazonovoj ljestvici najprodavanijih knjiga. Glumac je u listopadu 2022. u intervjuu za People otkrio proces stvaranja knjige.

- Sve je izletjelo iz mene. Nije bilo tako teško napisati knjigu. Teže je to čitati, jer kažete: 'Vau, ovo je užasna priča.' Ali kroz to se provlači smisao za humor - izjavio je Matthew tad.

Foto: Instagram

Glumac je u memoarima iznio razne detalje iz života pa je tako priznao da je alkohol počeo konzumirati već s 14 godina. Na svoje liječenje je potrošio milijune dolara, a na rehabilitacije je išao 15 puta. Zbog prevelike upotrebe opioida na recept, Perry je skoro umro s 49 godina. Glumcu je tad puknulo debelo crijevo i u bolnici je proveo pet mjeseci. Ubrzo nakon toga pao je i u dvomjesečnu komu i morao koristiti vrećicu za kolostomiju.

Osim tamnijih dijelova svog života, Perry je u memoarima opisao i svoje iskustvo u 'Prijateljima', a prisjetio se i svojih ljubavnih veza.