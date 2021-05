Splitski estradni menadžer Ivica Bubalo slaže se s Ksenijom Urličić (81) da je za loš plasman Albine Grčić u Rotterdamu dobrim dijelom kriv loš odnos sa susjedima, no za to je, kaže, odgovoran HRT.

– Albina i njezin nastup nešto su najbolje što je Hrvatska u posljednjih 20 godina poslala na Eurosong. Ona je već sada uzor mladima, ona je osvježenje i, po mojem mišljenju, mogla bi stati na tron nove hrvatske ženske glazbene zvijezde. A zašto nije uspjela? Zato što je nedostajalo lobiranja. Reći ću vrlo otvoreno, tim s HRT-a, pod čijom je organizacijom išla gore, morao je ili sam ili preko svojih ljudi odraditi taj pozadinski dio posla. A nije. Riba smrdi od glave, uvijek je tako bilo i bit će. To je matematika "ja tebi, ti meni". Pa što gledamo svih ovih godina? Međusobnu bodovnu podršku i suradnju zemalja iz uže ili bliske regije. To je ujedinjena klanovska snaga i princip rada koji gura naprijed sve iz lanca. To je kod nas izostalo – rekao je estradni menadžer Ivica Bubalo za Slobodnu Dalmaciju.

No bez obzira na sve, Bubalo kaže da Albinu treba dočekati s ovacijama jer je našu zemlju plasirala za desetku. U svakom pogledu. To u kojem će smjeru dalje ići njezina karijera ovisi o dobrom promišljanju njezina tima. Ako uđe u neki od klanova koji 'mrdaju' i vladaju hrvatskom glazbenom scenom, Bubalo smatra da će biti sve samo ne svoja i slobodna. Klan nudi zaleđe, snagu, platformu, ali i određuje glazbeni pravac i pravila ponašanja. To Albini ne treba, tvrdi Bubalo.

– Ne. Pred njom je budućnost i Eurosong joj neće ugroziti karijeru. On je bio odlična odskočna daska za pokazivanje talenta, glasa, manira, scenske snage. Nigdje nije podbacila. Ulaskom u klan izgubila bi slobodu, morala bi pjevati po diktatu nekoga tko će je oblikovati u njegovu glazbenom pravcu. Da sam joj ja vođa tima, ja bih to drukčije napravio – kaže Bubalo.

Ivica smatra da je, kako se Albina ne bi izgubila, nužno organizirati natjecanje za novu pjesmu na državnoj razini. Pobjednička pjesma, odnosno ona koja bi najviše odgovarala njezinu stilu, bila bi nagrađena. Tako bi Albina, misli Bubalo, preskočila nepotrebna lutanja, traženja i gubljenje vremena.

– I to je to. Svatko bi joj po tom modelu mogao napisati pismu, i novinar, i političar, i prodavačica s pazara. Pa koja bude najbolja za nju, ta će ući u igru. Ponavljam, Albina ima sve predispozicije da bude prava nova velika hrvatska zvijezda, kojoj neće trebati ni koketiranje s narodnom glazbom, ni golicanje da bi bila zapažena. Mogla bi biti vladarica jer ima ono što je za to potrebno – zaključuje estradni menadžer.

Podsjetimo, regija možda nije bila uz Albinu, no Albina je uz nju. U svojem intervjuu na Instagramu najavila je podršku srpskim 'Uragankama' rekavši kako želi da 'Balkan bude ponosan'.

Nedavno je objavila i fotografiju na kojoj pozira s djevojkama.