Menadžer Lidije Bačić prijetio fotoreporteru da će ga udariti

Nisam ni znao tko je on, samo je počeo galamiti na mene i krenuo je za mnom. Rekao je, ako podignem fotoaparat, da će me puknuti i unio mi se u facu, prepričao je Damjan Tadić (45).

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Fotoreportera je u srijedu u središtu Zagreba napao Faruk Buljubašić Fayo, menadžer pjevačice Lidije Bačić (32). Oni su u najprometnijoj zagrebačkoj ulici snimali spot, kad ih je ugledao Tadić i počeo fotografirati. Uspio je 'opaliti' nekoliko snimaka, kad ga je primijetio Buljubašić.

- Počeo je galamiti na mene i rekao da prestanem fotografirati. Rekao sam mu: ‘Gospodine, smirite se’ i predstavio se da radim za agenciju. Ni to ga nije smirilo. Na to je rekao kako je on snimanje spota platio 5000 eura, a da ću ja dobiti samo 50 eura za te svoje fotografije i njemu uništiti snimanje - ispričao je Tadić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ljudi su prolazili središtem grada i gledali nemile scene, a fotoreporter se tad odlučio povući kako ne bi izazvao daljnje probleme. No kaže da tu nije bio kraj, prešao je na drugu stranu ulice i, tvrdi, Buljubašić je krenuo za njim.

- Išao je za mnom i rekao, ako još jednom podignem fotoaparat, da će me ‘puknuti’. Došao je do mene i unio mi se u lice - rekao je Tadić. Menadžer pjevačice se tad ipak zaustavio, Tadić je krenuo na svoju stranu, a ekipa koja je snimala spot na svoju.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Oni su krenuli prema Trgu Josipa bana Jelačića, a ja na drugu stranu. Nije mi jasno kako je zamislio imati javno snimanje u podne na najprometnijoj zagrebačkoj ulici - zapitao se Tadić. Za komentar o incidentu upitali smo i Buljubašića.

- Ja nisam javna osoba i ne želim to postati ni nakon 25 godina. Ne želim pričati o tamo nekom fotoreporteru. Hvala na ljudskosti - rekao je Buljubašić. Lidija Bačić centrom je prošetala u oskudnoj modnoj kombinaciji te privlačila znatiželjne poglede.

Foto: Promo

Pjevačica je odjenula kratku haljinu i ogrnula se traper jaknom koju je pričvrstila pojasom. Početkom ove godine Lidija je pozirala za kalendar u seksi izdanjima. Nedavno je rekla kako je u posljednjih šest godina odradila više od 570 koncerata.