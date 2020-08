'Mene je publika stvorila, a pjesma neka ide i do svemira'

<p>Dr.<strong> Sarah Milkovich, </strong>jedna od znanstvenica na projektu “Mars 2020”, u kojem je prije nekoliko tjedana na “crveni planet” lansiran rover Perseverance nedavno je obećala da će ispuniti zahtjev 24sata koji je NASA već ranije prihvatila. Zahtjev je o tome da se na jednom od rovera na Marsu za dobro jutro pusti Mišina pjesma “Poljubi zemlju”. U intervjuu za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/tri-puta-sam-izbjegao-smrt-kad-sam-u-bolnici-otvorio-oci-ugledao-sam-tog-momka-poljubio-me-15014621">Jutarnji list</a>, legendarni glazbenik <strong>Mate Mišo Kovač </strong>(79) otkrio je što misli o toj ideji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Neka je, neka pjesme, ako treba neka ide i u svemir, ali meni je od NASA-e, Marsa i tih rovera puno bitnija publika. Mene je publika stvorila. Da nema publike, ne bi bilo ni mene - rekao je Mate i dodao: </p><p>- Publika je meni sve. Da nema publike, rekao sam to davno novinarima, ja bih prodavao ribu na ribarnici. Što je isto častan posao, da se razumijemo - priznaje glazbenik. </p><p>U intervjuu je spomenuo i pokojnog <strong>Rajka Dujmića</strong>, a otkrio je i kako je osobno čak tri puta izbjegao smrt. </p><p>- Ja znam da ne možeš biti gospodar vlastitom životu, da je dio svakog života i smrt. Zadnje je došla Rajku, poginuo je u autu, a bio je miran, drag, veliki muzičar. Ali, to je tako. Smrt ne može nitko spriječiti. Ja sam je dosad tri puta izbjegao, a najbliže sam joj bio kad sam imao infarkt - priča Mišo i dodaje: </p><p>- Spasili su me u zadnji čas, a kada sam otvorio oči u bolnici, iznad mene i mog kreveta je stajao momak koji me poljubio u čelo i rekao mi: ‘Mišo, ja u životu imam samo Isusa i vas.’ Onda je otišao, a ja sam poslije doznao da je momak isusovac - priča legendarni glazbenik. Rođendan mu je došao čestitati i ministar <strong>Vili Beroš </strong>za kojeg ima samo najljepše riječi. </p><p>- Skroman, moj Dalmatinac. Rekao sam mu: ‘Vili, budi ponosan, ti si spasio Hrvatsku od korone! Nastavi tako kako radiš, drži do sebe, uvijek stoji iza onog što kažeš.’ Pratim ja to s tom koronom i vidim da zahvaljujući Viliju i našoj ekipi Hrvatska ima najmanje smrti na svijetu - priznaje Mišo Kovač. </p><p> </p>