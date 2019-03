Mentorica Valentina 'zapalila' gledatelje: Ona je prava bomba

Televizijski voditelj Davor Garić (38) i plesačica Valentina Walme (27) u prvoj epizodi nove sezone showa 'Plesa sa zvijezdama' otplesali su rumbu, a njihov 'vrući' nastup izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

- Za sljedeći put možeš slobodno skinuti hlače. Bili ste sjajni, bilo je zanimljivo, efektno, ali moram dati neku kritiku, baš i nije bilo puno plesnih koraka - komentirala je nastup članica žirija, bivša nacionalna baletna prvakinja Almira Osmanović (60).

Foto: Nova TV

Iako stručni žiri njihovim 'striptizom' na pozornici nije bio previše impresioniran, atraktivna mentorica zato je odmah osvojila mnogobrojne gledatelje ispred malih ekrana koji su pozorno pratili seksi nastup ovog plesnog para.

'Ti si živa vatra', 'Osvajaš seksepilom, izgledate preseksi' i 'Sve si nas zapalila plesom, prava si bomba' samo su neki od mnogih komentara oduševljenih gledatelja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Atraktivna Valentina iz Zagreba inače je državna prvakinja u latinoameričkim i standardnim plesovima, a kako je rekla nedavno, odmalena uživa u plesanju.

Foto: Instagram

- Moj tata je bio taj koji me odveo na prve satove plesa i oduševilo me jer se i on sam prije bavio latinoameričkim i standardnim plesovima. Tako je ujedno krenula ta moja ljubav prema plesu. U isto je vrijeme on vodio plesne turnire, pa je tako moja ljubav sve više rasla, a i mama mi je radila haljine, lijepila šljokice. Cijela obitelj oduvijek je bila u plesu, još sam k tome plesala sa svojim bratom - otkrila je Garićeva mentorica u nedavnom intervjuu za IN magazin.

Foto: Instagram

Valentina se i ranije pojavljivala u ulogama plesne mentorice, pa je 2013. showu 'Ples sa zvijezdama' nastupala s glumcem Jankom Popovićem Volarićem (39) koji se ove godine našao u ulozi voditelja. Međutim, gledatelje pred malim ekranima baš nije oduševio.

Foto: Instagram

- Janko, odličan si glumac, ali zato nisi dobar voditelj. Samo se ti vrati glumi, vođenje emisije prepusti drugima - raspisali su se odmah nakon prve epizode gledatelji na društvenim mrežama.

Foto: HRT

- Nadam se da će u narednim emisijama biti mnogo manje reklama, da će voditelji biti opušteniji, a stručni žiri realniji u davanju ocjena - zaključili su gledatelji.

