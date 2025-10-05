Meri Cetinić posvetila je dirljivu objavu pokojnoj kćeri Ivani: 'Naša jubav kraja nima...'

- Ivana (4. listopada 1976.) Rođendan moje Ivane...naša jubav kraja nima, prilila se je u slap...(mama)... napisala je u subotu Meri Cetinić u novoj objavi na svom Facebook profilu, uz stihove pjesme Pred zoru Ivane Burić, iz zbirke "Sastanak u tajnosti".

Taj dan, 4. listopada, Merina kćer Ivana proslavila bi 49. rođendan. Nažalost, Ivana je preminula u lipnju 2021. godine u splitskoj bolnici nakon teške bolesti. Imala je 43 godine, a tužnu vijest potvrdila je njezina majka Meri.

- S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talenat, humor...činile su naš život sretnim, prepun ljubavi...Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno...Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama - napisala je Cetinić tada na Facebooku.

Meri je Ivanu rodila s 23 godine te odgojila ju je kao samohrana majka. Bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao životni poziv i što su imale priliku surađivati.

Pjevačica je jednom prilikom otkrila kako je nakon njezine smrti mislila da više neće pjevati.

- Jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Pokušavala sam kao idem nešto zapjevati, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno, to je toliko strašna bol - rekla je Cetinić za IN Magazin.

Dodala je kako joj je u najtežim trenucima pomogla vjera.