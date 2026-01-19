Meri Goldašić otkrila je kakav ju muškarac danas može osvojiti

Prvo mi padne na pamet osjećaj da sam preživjela i sazrela. 2025. mi je sigurno bila najteža godina u životu, ali sam bila svjesna da je to samo prolazna oluja koju treba preživjeti i iz nje nešto naučiti, ispričala je influencerica Meri Goldašić za Net.hr. Iza nje je razvod od dugogodišnjeg supruga Jure Goldašića, a godina puna izazova, kako kaže, donijela joj je više unutarnjih promjena nego vanjskih pobjeda.

- Nasreću, pokazala mi je i da uz sebe imam predivne prijatelje i obitelj i to je nešto što bih u cijelom tom ludilu izdvojila kao najpozitivniju stavku - dodala je.

Foto: Instagram

U najtežim trenucima, priznaje, na nogama su je držala djeca: 'Odgovornost koju imam prema sebi i poslu i spoznaja da nemam luksuz odustajanja, čak ni kad mi se činilo da bih najradije nestala na nekoliko dana'.

Tijekom protekle godine morala je prihvatiti jednu istinu o sebi.

- Morala sam prihvatiti da ne mogu sve kontrolirati i da to ne znači poraz. Neke stvari se jednostavno moraju potpuno raspasti da bih se složile kako treba - priznala je Meri.

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najljepši trenuci iz 2025. godine nisu bili vezani uz posao ni javnost: 'To nisu bili reflektori, nagrade ni javne pobjede, nego mali privatni trenuci mira s djecom i obitelji u kojima sam shvaćala da sam zapravo dobro sa sobom i da sam na ispravnom putu'. Otkrila je i da postoje želje i projekti koje je dugo odgađala jer su tražili hrabrost i vrijeme, a tek sad osjeća da ima oboje. Nova godina, kaže, pravo je vrijeme da ih prestane stavljati na čekanje, iako o detaljima zasad ne želi govoriti.

Foto: Instagram

Velike odluke na početku godine više ne donosi. Naučila je da se promjene događaju polako, tiho i svakodnevno, bez velikih najava i pritiska. Promijenio se i njezin pogled na uspjeh. Nekad je bio glasan i mjerljiv, a danas je uspjeh, kaže, kad navečer legne u krevet bez knedle u grlu i grča u želucu. Kad je riječ o ljubavi, u novu godinu ulazi otvorenog srca.

- Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partner. Zasad sam još work in progress i dajem sebi prostora da u potpunosti zacijelim prije nego se upustim u novi odnos. Nije mi to na listi prioriteta, uživam u samoći trenutno - zaključila je Meri.

Foto: Instagram