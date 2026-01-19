Nakon razvoda ne traži novu ljubav pod svaku cijenu. Trenutačno joj je važnije da bude dobro sa sobom, da ima mir i stabilnost, a ako se pojavi novi muškarac, to može biti samo netko tko dolazi bez pritiska
Meri Goldašić otkrila je kakav ju muškarac danas može osvojiti
Prvo mi padne na pamet osjećaj da sam preživjela i sazrela. 2025. mi je sigurno bila najteža godina u životu, ali sam bila svjesna da je to samo prolazna oluja koju treba preživjeti i iz nje nešto naučiti, ispričala je influencerica Meri Goldašić za Net.hr. Iza nje je razvod od dugogodišnjeg supruga Jure Goldašića, a godina puna izazova, kako kaže, donijela joj je više unutarnjih promjena nego vanjskih pobjeda.
- Nasreću, pokazala mi je i da uz sebe imam predivne prijatelje i obitelj i to je nešto što bih u cijelom tom ludilu izdvojila kao najpozitivniju stavku - dodala je.
U najtežim trenucima, priznaje, na nogama su je držala djeca: 'Odgovornost koju imam prema sebi i poslu i spoznaja da nemam luksuz odustajanja, čak ni kad mi se činilo da bih najradije nestala na nekoliko dana'.
Tijekom protekle godine morala je prihvatiti jednu istinu o sebi.
- Morala sam prihvatiti da ne mogu sve kontrolirati i da to ne znači poraz. Neke stvari se jednostavno moraju potpuno raspasti da bih se složile kako treba - priznala je Meri.
Najljepši trenuci iz 2025. godine nisu bili vezani uz posao ni javnost: 'To nisu bili reflektori, nagrade ni javne pobjede, nego mali privatni trenuci mira s djecom i obitelji u kojima sam shvaćala da sam zapravo dobro sa sobom i da sam na ispravnom putu'. Otkrila je i da postoje želje i projekti koje je dugo odgađala jer su tražili hrabrost i vrijeme, a tek sad osjeća da ima oboje. Nova godina, kaže, pravo je vrijeme da ih prestane stavljati na čekanje, iako o detaljima zasad ne želi govoriti.
Velike odluke na početku godine više ne donosi. Naučila je da se promjene događaju polako, tiho i svakodnevno, bez velikih najava i pritiska. Promijenio se i njezin pogled na uspjeh. Nekad je bio glasan i mjerljiv, a danas je uspjeh, kaže, kad navečer legne u krevet bez knedle u grlu i grča u želucu. Kad je riječ o ljubavi, u novu godinu ulazi otvorenog srca.
- Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partner. Zasad sam još work in progress i dajem sebi prostora da u potpunosti zacijelim prije nego se upustim u novi odnos. Nije mi to na listi prioriteta, uživam u samoći trenutno - zaključila je Meri.
