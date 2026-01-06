Obavijesti

PLANINA UMJESTO GRADSKE BUKE

Meri Goldašič 'pobjegla je' na popularnu zimsku destinaciju

Piše Dora Pek
Meri Goldašič 'pobjegla je' na popularnu zimsku destinaciju
Foto: Instagram

Influencerica je ovih dana na društvenim mrežama podijelila djelić atmosfere s odmora

Meri Goldašić nakon razvoda nije nestala i povukla se. Naprotiv, spakirala je kofere, uzela djecu i otišla tamo gdje je zima prava, a glave se razbistre - na Jahorinu.

Na fotografijama s putovanja nema patetike. Nema 'teških statusa' i potrebe za objašnjenjem.

Foto: Instagram

Umjesto toga - čaj od kamilice, večeri uz live bend, opuštena elegancija i ona poznata samouvjerena poza pred ogledalom.

Foto: Instagram

Zimovanje s djecom zaključila je jednostavno, kratkim 'laku noć', bez potrebe za objašnjavanjem.

Foto: Instagram

Krajem godine Meri je za Story potvrdila da se razvodi, a potom se oglasila i na Instagramu kako bi, kako je navela, izbjegla nagađanja. Objavila je da ona i suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno te da razlaz nije bio rezultat jednog konkretnog razloga, nego procesa koji je trajao.

Navela je da su dugo pokušavali, razgovarali i tražili rješenja, ali su se s vremenom našli na različitim stranama.

Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot

