Influencerica je ovih dana na društvenim mrežama podijelila djelić atmosfere s odmora
Meri Goldašič 'pobjegla je' na popularnu zimsku destinaciju
Meri Goldašić nakon razvoda nije nestala i povukla se. Naprotiv, spakirala je kofere, uzela djecu i otišla tamo gdje je zima prava, a glave se razbistre - na Jahorinu.
Na fotografijama s putovanja nema patetike. Nema 'teških statusa' i potrebe za objašnjenjem.
Umjesto toga - čaj od kamilice, večeri uz live bend, opuštena elegancija i ona poznata samouvjerena poza pred ogledalom.
Zimovanje s djecom zaključila je jednostavno, kratkim 'laku noć', bez potrebe za objašnjavanjem.
Krajem godine Meri je za Story potvrdila da se razvodi, a potom se oglasila i na Instagramu kako bi, kako je navela, izbjegla nagađanja. Objavila je da ona i suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno te da razlaz nije bio rezultat jednog konkretnog razloga, nego procesa koji je trajao.
Navela je da su dugo pokušavali, razgovarali i tražili rješenja, ali su se s vremenom našli na različitim stranama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+