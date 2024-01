Meri iz 'MasterChefa' pokazala je svoju transformaciju: 'Bravo!'

Volim ovakve realne stvari. Realnu promjenu na pravom tijelu, a ne editiranja i uvlačenje trbuha, napisala je bivša kandidatkinja showa 'MasterChef', Meri Goldašić, uz najnoviju objavu na svom Instagram profilu.

Meri Goldašić gledali smo u popularnom kulinarskom showu 'MasterChef', a kasnije i u 'Ribi na torti'. Influencerica s više od od 60.000 pratitelja na društvenim mrežama, često nasmijava svojim objavama, a sad se pohvalila, kako kaže, realnom transformacijom tijela.

Napisala je da ne voli kada ljudi urede fotografije pa se pohvale kako su 'smršavjeli'.

- Good job ženo. Samo nastavi i hvala ti što nas motiviraš uz realne stvari!!! - ohrabrila je samu sebe Meri.

Brojni su joj udijelili komplimente, a i upitali kako je uspjela postići nevjerojatnu transformaciju.

'Bravo, svaka čast!', 'Bravo Meri, samo tako nastavi', To je to, svaka čast na motivaciji i upornosti', pisali su pratitelji.

Foto: Instagram

Zadovoljna je sudjelovanjem u 'MasterChefu'

Inače, Meri nije dugo ostala u showu, a kaže da je zadovoljna svojim nastupom te da ništa ne bi mijenjala.

- Kakva sam bila tamo, takva sam i inače. Mogla sam još puno toga pokazati i naučiti, ali nekad je u redu poslušati srce. Razumijem i da ima majki koje ne bi postupale kao ja, i to je sasvim u redu. Mislim da je u mom slučaju razlika u tome što ja svoje propušteno djetinjstvo proživljavam sa svojom djecom, pa sam možda zbog toga ipak odabrala taj put - rekla nam je.

Foto: NOVA TV

Rado bi se ponovno prijavila u neki natjecatelji show.

- Suprug mi je rekao da je pročitao istraživanje koje pokazuje da, kad jednom sudjeluješ, cijeli život imaš nagon za natjecanje. Ali to ne bi bio 'Survivor', za to trebaš biti sportaš. Zasad ostajem u svijetu društvenih mreža jer mi je to najzabavnije i najdraže - dodaje.