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Merlin odao počast prijatelju: Iznad Koševa zasjao Halidov lik napravljen pomoću dronova

Piše Magdalena Mucić,
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Merlin odao počast prijatelju: Iznad Koševa zasjao Halidov lik napravljen pomoću dronova
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Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Dino Merlin se na koncertu na sarajevskom stadionu Koševo prisjetio prijateljstva i zajedničkih trenutaka s legendarnim Halidom Bešlićem, nakon čega je stadionom odjeknuo dugotrajan pljesak

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Dino Merlin održao je sinoć prvi od tri najavljena koncerta na prepunom sarajevskom stadionu Koševo. Publika je od prvog takta pjevala s Merlinom sve njegove hitove te glasno zapljeskala kada je pjevač odao počast dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću. Prisjetio se njihovog prijateljstva i zajedničkih trenutaka, nakon čega je stadionom odjeknuo dugotrajan pljesak, javlja Dnevni Avaz. Publika je upalila mobitele, odajući počast legendi BiH glazbene scene, a na nebu se pojavio lik Halida napravljen pomoću dronova. Merlin se zahvalio i svojoj supruzi Ameli koja je svih ovih godina bila uz njega i 'trpjela njegove hirove'.

- Hvala ti što si uvijek uz mene. Hvala ti što trpiš moje hirove i moje tersluke. Ti ćeš pravo u Džennet - poručio je pjevač.
Osim vrhunske produkcije, svjetlosnih efekata i energije koja nije jenjavala ni jednog trenutka, publiku su oduševili i Merlinovi gošće. Regionalna zvijezda Senidah izvela je s njim njihov duet 'Dođi', a velikim pljeskom publika je dočekala i Ivanu Banfić koja je s Merlinom snimila veliki hit 'Godinama'.

Stadion Koševo bio je u petak duplom pun, no stotine fanova ostalo je i ispred ulaza, iako su imali ulaznice. Razočarani i ljutiti, skandirali su 'Dino, lopove', a neki su se penjali preko ograda i zidova stadiona. Usred općeg kaosa, skupina mladića čak se uspjela nasilno probiti kroz jedan od ulaza i doslovno utrčati na stadion. Još uvijek nije poznato kako je došlo do problema s ulaznicama. Nije isključena mogućnost da su u optjecaju bile krivotvorene ili duplicirane ulaznice, no službeno objašnjenje još se očekuje.

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Šire se snimke kaosa: Dok je Merlin pjevao, fanovi su se penjali preko ograda stadiona

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