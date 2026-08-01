Organizatori su objasnili zašto stotine fanova nije moglo ući na koncert Dine Merlina u Sarajevu

Stotine fanova ostalo je stajati ispred stadiona Koševo u Sarajevo, iako su imali ulaznice za prvi od tri najavljena koncerta Dine Merlina, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, pa su u jednom trenutku pjevaču skandirali 'Dino, lopove'. Organizatori su se danas oglasili tvrdeći da ulaznice nisu prodavane u prekomjernom broju te da će svi s ulaznicama od petka moći ući na Merlinov koncert koji je zakazan za nedjelju.

- Povodom situacije u kojoj jedan dio publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspio pravovremeno ući na stadion, obavještavamo publiku o rješenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posjetiteljima koji u petak nisu uspjeli pravovremeno ući u sektor partera bit će omogućeno korištenje njihovih ulaznica za koncert u nedjelju, 2. kolovoza. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju, 2. kolovoza - navode iz Adriaticket tima i dodaju kako je u petak došlo do nepredviđenih okolnosti.

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Unatoč značajnim i višemjesečnim organizacijskim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo mogli predvidjeti. Iskreno žalimo zbog neugodnosti koje je jedan manji dio publike doživio. Svjesni odgovornosti prema publici, želimo ponuditi konkretno rješenje. Sve ulaznice za sektor partera su distribuirane u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima. Želimo istaknuti da su u potpunosti netočne sve insinuacije da je do poteškoća manjeg dijela publike za ulazak na sektor partera došlo zbog prekomjernog broja prodanih ulaznica - kazali su i dodali kako na stadionu Koševo ima samo jedan ulaz za parter, takozvani atletski ulaz, čiji je kapacitet protočnosti ograničen, te da su situaciji pridonijeli i fanovi koji na stadion nisu došli na vrijeme i nisu pratili upute za ulazak.

- Značajan broj publike stigao je u relativno kratkom vremenskom periodu pred sam početak koncerta, usprkos ranijim apelima organizatora da se dolazak planira ranije. Situaciju je dodatno otežala i činjenica da su pojedini posjetitelji, unatoč jasno objavljenoj mapi stadiona i označenim ulazima, dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, iako je ranije bilo komunicirano da se koriste isključivo naznačeni ulazi. Takvo kretanje dodatno je stvaralo gužve i usporavalo protok na ključnim pristupnim točkama za sektor partera - kazali su iz organizacije i dodali da danas i sutra takvih problema neće biti, javlja Dnevni Avaz.