Mogućnost trećeg dijela je u zraku, a glavne zvijezde, predvođene Meryl Streep, ne skrivaju entuzijazam. Imaju tri uvjeta: dobar scenarij, ista ekipa i da to bude što prije
Meryl Streep otkrila: Spremni smo snimati i Vrag nosi Pradu 3
Tek što je nastavak kultnog filma "Vrag nosi Pradu" stigao u kina, dvadeset godina nakon originala, obožavatelji i glumačka ekipa već gledaju prema budućnosti. Drugi nastavak samo u prvom vikendu prikazivanja zaradio je više od 230 milijuna dolara.
Mogućnost trećeg dijela je u zraku, a glavne zvijezde, predvođene Meryl Streep, ne skrivaju entuzijazam, ali postavljaju i jasne uvjete za povratak u nemilosrdni svijet visoke mode. Čini se da su Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt potpuno složne oko glavnog preduvjeta za bilo kakve daljnje razgovore. Na pitanje što bi bilo potrebno za snimanje trećeg filma, Streep je u zajedničkom intervjuu za People imala spreman i vrlo jasan odgovor: "Scenarij".
Njezina kolegica Emily Blunt odmah se nadovezala potvrdivši da je kvaliteta priče na prvome mjestu. Osim vrhunske priče, za povratak je nužno ponovno okupiti originalnu ekipu koja je franšizu i učinila kultnom. Anne Hathaway istaknula je da se sve zvijezde moraju poklopiti.
- I onda svi moraju reći 'da' - dodala je Hathaway.
Blunt je pojasnila na koga točno misli, referirajući se na nju, Streep, Hathaway i Stanleya Tuccija, koji u filmu glumi Nigela Kiplinga: "Mora nas biti četvero, jezgra ekipe". Meryl Streep je u svojem stilu dodala i jedan praktičan uvjet te kaže: "Moramo biti živi!". Upravo je taj posljednji uvjet nešto o čemu glumci otvoreno i s dozom humora govore. Na snimanje drugog dijela čekalo se punih dvadeset godina, a Streep, koja ima 76 godina, i Tucci sa svojih 65 svjesni su da si takav luksuz više ne mogu priuštiti.
- Nadam se da neće čekati dvadeset godina! - izjavila je Streep.
Stanley Tucci, koji je u stvarnom životu šogor Emily Blunt, bio je još izravniji: "Mislim da to ne možemo napraviti za dvadeset godina. Moramo to učiniti prije jer ja ću biti mrtav".
U šali je dodao kako bi treći nastavak za dva desetljeća bio moguć jedino "ako nas ekshumiraju". Iako je od prvog filma prošlo puno, glumcima nije bilo teško ponovno ući u cipele Mirande Priestly, Andy Sachs i Emily Charlton. Anne Hathaway prisjetila se kako se osjećala tijekom snimanja originala.
“Kad smo snimali prvi film, bila sam samo zbunjena 22-godišnjakinja. Sad sam u potpuno drugačijoj fazi života. Sretna sam, pronašla sam ljubav, udana sam 17 godina i imam dvoje djece. Osjećam da je moj život potpuniji. S 22 godine sam se osjećala izgubljeno...”
*uz korištenje AI-ja
