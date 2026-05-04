Meryl Streep otkrila: Spremni smo snimati i Vrag nosi Pradu 3

Tek što je nastavak kultnog filma "Vrag nosi Pradu" stigao u kina, dvadeset godina nakon originala, obožavatelji i glumačka ekipa već gledaju prema budućnosti. Drugi nastavak samo u prvom vikendu prikazivanja zaradio je više od 230 milijuna dolara.

Mogućnost trećeg dijela je u zraku, a glavne zvijezde, predvođene Meryl Streep, ne skrivaju entuzijazam, ali postavljaju i jasne uvjete za povratak u nemilosrdni svijet visoke mode. Čini se da su Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt potpuno složne oko glavnog preduvjeta za bilo kakve daljnje razgovore. Na pitanje što bi bilo potrebno za snimanje trećeg filma, Streep je u zajedničkom intervjuu za People imala spreman i vrlo jasan odgovor: "Scenarij".

Foto: Jeenah Moon

Njezina kolegica Emily Blunt odmah se nadovezala potvrdivši da je kvaliteta priče na prvome mjestu. Osim vrhunske priče, za povratak je nužno ponovno okupiti originalnu ekipu koja je franšizu i učinila kultnom. Anne Hathaway istaknula je da se sve zvijezde moraju poklopiti.

​- I onda svi moraju reći 'da' - dodala je Hathaway.

Blunt je pojasnila na koga točno misli, referirajući se na nju, Streep, Hathaway i Stanleya Tuccija, koji u filmu glumi Nigela Kiplinga: "Mora nas biti četvero, jezgra ekipe". Meryl Streep je u svojem stilu dodala i jedan praktičan uvjet te kaže: "Moramo biti živi!". Upravo je taj posljednji uvjet nešto o čemu glumci otvoreno i s dozom humora govore. Na snimanje drugog dijela čekalo se punih dvadeset godina, a Streep, koja ima 76 godina, i Tucci sa svojih 65 svjesni su da si takav luksuz više ne mogu priuštiti.

Foto: Jeenah Moon

​- Nadam se da neće čekati dvadeset godina! - izjavila je Streep.

Stanley Tucci, koji je u stvarnom životu šogor Emily Blunt, bio je još izravniji: "Mislim da to ne možemo napraviti za dvadeset godina. Moramo to učiniti prije jer ja ću biti mrtav".

U šali je dodao kako bi treći nastavak za dva desetljeća bio moguć jedino "ako nas ekshumiraju". Iako je od prvog filma prošlo puno, glumcima nije bilo teško ponovno ući u cipele Mirande Priestly, Andy Sachs i Emily Charlton. Anne Hathaway prisjetila se kako se osjećala tijekom snimanja originala.

“Kad smo snimali prvi film, bila sam samo zbunjena 22-godišnjakinja. Sad sam u potpuno drugačijoj fazi života. Sretna sam, pronašla sam ljubav, udana sam 17 godina i imam dvoje djece. Osjećam da je moj život potpuniji. S 22 godine sam se osjećala izgubljeno...”

*uz korištenje AI-ja