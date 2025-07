Metal spektakl u Birminghamu s Ozzyjem i Black Sabbathom: Mega koncert trajat će 11 sati

Dok se Thompson sprema za koncert karijere na zagrebačkom Hipodromu, još jedan glazbeni velikan priprema svoj povijesni nastup. Riječ je o Ozzyju Osbourneu i originalnoj postavi grupe Black Sabbath.

Koncert Back to the Beginning predstavlja povratak korijenima i povijesni trenutak za glazbenu industriju — Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward ponovno će zajedno nastupiti prvi put od 2005. godine. Ovaj oproštajni koncert održat će se 5. srpnja 2025. na stadionu Villa Park u Astonu, Birmingham, rodnom gradu benda koji je još 1968. udario temelje heavy metalu.

Naziv koncerta simbolizira povratak tamo gdje je sve započelo. Ozzy je izjavio kako želi ovim nastupom odati počast svom rodnom gradu i zajednici heavy metal obožavatelja. Iako se bori s uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, što mu otežava kretanje, Osbourne će ipak pjevati, čime ovaj događaj dobiva dodatnu emotivnu težinu.

Back to the Beginning nije samo povratak Black Sabbatha, već i pravi glazbeni spektakl koji okuplja neka od najvećih imena žanra. Na pozornici će im se pridružiti Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Tool, Gojira, Alice in Chains, Anthrax, Mastodon, Halestorm i Rival Sons.

Posebna atrakcija bit će nastup supergrupe predvođene Tomom Morellom (Rage Against the Machine), u kojoj će sudjelovati Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Fred Durst (Limp Bizkit), Lzzy Hale (Halestorm), Jonathan Davis (Korn), K.K. Downing (Judas Priest), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Zakk Wylde i brojni drugi.

Glazbenu režiju koncerta vodi Tom Morello, koji najavljuje da će ovo biti “najveći heavy metal show svih vremena”. Produkcija uključuje rotirajuću pozornicu, inspiriranu konceptom Live Aida iz 1985., što će omogućiti brze izmjene izvođača. Koncert će trajati 11 sati i bit će dostupan uživo putem streaminga s trostrukim vremenskim odmakom. Ulaznice za livestream prodaju se po cijeni od £24.99, dok je verzija s ekskluzivnom majicom dostupna za £54.99.

Cijeli prihod od koncerta bit će doniran u humanitarne svrhe. Podržat će se organizacije poput Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital i Acorn Children’s Hospice, čime događaj dobiva i snažnu društvenu dimenziju.