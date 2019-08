Metallica donirala 1,8 milijuna kuna rumunjskoj pedijatriji...

Američki heavy metal bend 'Metallica' donirao je 250.000 eura, odnosno 1,8 milijuna kuna rumunjskoj udruzi koja gradi prvu dječju onkološku bolnicu u zemlji, priopćeno je u srijedu.

Donacija Daruieste Viata (Give Life), osnovana 2012. godine, realizirana je uoči rasprodanog koncerta grupe u srijedu putem neprofitne zaklade benda 'All Within My Hands', objavila je udruga na svojoj Facebook stranici.

Izgradnja je započela sredinom 2018. godine u sklopu radova na bolnici u Bukureštu, jednoj od rijetkih koje se u posljednjih 30 godina grade u Rumunjskoj.

Foto: J?rg Carstensen/DPA/PIXSELL

Završetak projekta očekuje se iduće godine, a dosad su prikupljene donacije 260.000 pojedinaca i nešto manje od 2000 tvrtki.

Zbog loše javne uprave, korupcije i birokracije, Rumunjska ima jednu od najnerazvijenijih infrastruktura u EU-u unatoč višegodišnjem snažnom gospodarskom rastu i milijardama eura sredstava povučenih iz EU-a.

Aktualna vlada više je puta odgađala planove o izgradnji triju novih regionalnih bolnica za koje je sredstva izdvojila Europska unija.