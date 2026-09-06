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Mia Begović o svojim školskim danima: 'Nosila sam sombrero'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Mia Begović o svojim školskim danima: 'Nosila sam sombrero'
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storyeditor/2021-11-13/PXL_270921_34815615.jpg | Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
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U duhu nove školske godine, poznata hrvatska glumica prisjetila se svojih dana iz školskih klupa

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Jedna od najpoznatijih, ali i najprepoznatljivijih hrvatskih kazališnih, televizijskih i filmskih glumica, Mia Begović, u intervjuu za Net.hr prisjetila se vlastitih anegdota iz školskih klupa te otkrila zašto je postala glumica, a ne medicinska sestra i kako je zavoljela matematiku.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Glumica je otkrila kako je po prirodi perfekcionist te da je za prvi dan škole kao pravi štreber odmah sjela u prvu klupu, a engleski je krenula učiti već sa četiri godine.

- Jedva sam čekala krenuti u prvi razred. Odmah sam štreberski sjela u prvu klupu. Ali se sjećam da mi nikako nisu išla kosa slova, a perfekcionist sam po prirodi pa sam bila jako nezadovoljna sobom prvi dan u školi. A prije škole, već s četiri godine, majka nas je poslala kod strica da naučimo engleski - prisjetila se.

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Kao djevojčica bila je zaigrana i nestašna, no bila je odličan učenik pa su joj tako profesori gotovo uvijek progledali zbog prste za sve nestašluke.

- Čim bi se nešto dogodilo u razredu, učiteljica bi odmah rekla: 'Begović?!'. Ali puno nestašluka su mi opraštali na račun toga što sam perfekcionist, voljela sam dobiti dobru ocjenu i bila sam jako radoznalo dijete i tako čitav život - rekla je.

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Mia je završila srednju školu u Dubrovniku, a smjer koji je pohađala bio je kulturno-umjetnički.

-  U Dubrovniku, gdje su mi profesori izuzetno strogi, sam došla u školu sa sombrerom i golim ramenima. To je bio kulturno-umjetnički smjer, u njemu su bili najbolji đaci s jakim osobnostima - ispričala je. 

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U srednjoj školi imala je i predmet scenska i filmska umjetnost što joj je bilo odlično kasnije za prijemni za Akademiju u Zagrebu. Mia je otkrila kako nikako nije voljela matematiku, no zbog fenomenalnog profesora ju je na kraju ipak zavoljela.

- Najomraženija mi je iz početka bila matematika. Ali kad sam dobila lošu ocjenu, otišla sam kod profesora koji je predavao matematiku i dao mi je da riješim 50 zadataka do našeg sljedećeg susreta. Objasnio mi je gradivo i da si sami stavljamo ograničenja. Nakon toga mi je krenula matematika i stalno sam se javljala da rješavam zadatke i zaljubila sam se u matematiku te shvatila da je na sve primjenjiva, pa i u mom poslu - rekla je glumica.

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Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Kao mala dvoumila se između toga da bude glumica ili medicinska po uzoru na Florence Nightingale jer ju je oduševilo to kako je spašavala tuđe živote.

- Dvoumila sam se između medicinske sestre i glumice, ali nisam htjela biti doktorica. Htjela sam biti Florence Nightingale. Rano sam pročitala njezinu biografiju i to me oduševilo i shvatila sam koliko su ljudi koji nisu na vrhovnim pozicijama neophodni, isto kao vatrogasci. Htjela sam biti jedna od onih koji spašavaju živote, no ispostavilo se da sam preosjetljiva za taj posao - objasnila je.

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