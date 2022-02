Mia Dimšić (29) priprema se na nastup na ovogodišnjoj Dori, pa se osim na pripreme svrnula i na to kako se nosi s lošim danima kad nije pozitivna onako kako ju obožavatelji poznaju. Kako kaže, ne smatra da pozitivni ljudi neprestano hodaju okolo nasmijani i veseli.

- Biti pozitivan znači dopustiti si da se ponekad isplačeš, oprostiti si za žute minute, onda kada mrziš cijeli svijet, ne zamjerati si za svaku grešku ili propust i voljeti se bezuvjetno u svim fazama jer je svaka faza dobra, potrebna i jednako vrijedna. Kad dođe do nekog lošeg dana, priznam si da je loš i kažem da je to što mi se čini loše sigurno dobro zbog nečega i svaki put bude tako - ispričala je Mia za Tportal.

Pjevačica je objasnila kako je sve u životu prolazno, a smatra da mu to daje smisao, te da tako prođu i loši dani.

Mia je već izgradila zavidnu karijeru, a odlučila se ove godine okušati na pozornici Dore s novom pjesmom 'Guilty Pleasure'.

- Nastup će ove godine biti drugačiji i hrabriji nego do sad - ispričala je bez otkrivanja detalja.

Pjesma je nastala u doba kad glazbenici zbog pandemije nisu mogli nastupati, a optimistična Mia kaže da pjesma možda ne bi ni nastala da nije bilo toga.

- U svakom mraku postoji nešto lijepo, a na nama je da to uočimo i na to se fokusiramo. Osim toga, bez pandemije vjerojatno ne bi nastala moja prva knjiga 'Cesta do sna', na koju sam jako ponosna i koja mi je već u prvih godinu dana od izdanja donijela puno radosti.