Mia Dimšić, naša predstavnica na Eurosongu, na naslovnici Cafea utjelovila je Taylor Swift

Otkako sam došla u Torino, posebno kad sam prvi put stala na tu nevjerojatnu pozornicu, moram priznati da sam itekako postala svjesna veličine svega ovog. Zasad sam umjereno uzbuđena, ima još puno toga što moramo dobro i fokusirano odraditi prije natjecanja, no ne sumnjam da će taj dan biti veliko, veliko uzbuđenje, rekla nam je u velikom intervjuu naša ovotjedna zvijezda naslovnice Cafea Mia Dimšić koju smo za snimanje uhvatili tik prije odlaska na natjecanje.

U ponedjeljak se na male ekrane vraća dugo iščekivani show "Ljubav je na selu". Voditeljica Anita Martinović koju smo gledali u 13. sezoni vraća se i u novoj. Otkrila nam je tek da nas puno ljubavnih zapleta očekuje, ali i je li se zaljubila.

Neću nikad zaboraviti kad sam jednom bio u Puli i Mate Parlov me vozio u hotel. Bio je to za mene pravi horor. Jurio je kroz grad 180 na sat. Ukočio sam se, a on je rekao: ‘Ne brini, ovuda mogu voziti i zatvorenih očiju’.U jednom dahu ispričao nam je TV urednik i komentator Božo Sušec. To je tek jedna od brojnih anegdota iz njegove karijere...

U vremeplovu se prisjećamo neprežaljenog Đorđe Novkovića. Da nije bilo njega, tko zna bi li današnje zvijezde uistinu bile zvijezde, bi li za života ušli u legende.

