Osječanka Mia Dimšić (29) u subotu je pobijedila na Dori, te će nas u svibnju predstavljati na Eurosongu u Torinu. Njezina pjesma ‘Guilty Pleasure’ je zbog sličnosti s hitom ‘Willow’ Taylor Swift izazvala je burne reakcije publike. Neki su je čak proglasili plagijatom, no Mia to oštro demantira.

Naime, pjevačica je danas gostovala u HRT-ovoj emisiji ‘Kod nas doma’, te se osvrnula na optužbe na račun svoje pjesme 'Guilty Pleasure'.

- Ako ćete mene pitati je li plagijat, ja ću vam naravno reći da nije. Točno se zna što je plagijat i vrlo je matematički jasno kada je nešto plagijat, a kada nije. Nemam to čak potrebu ni demantirati, jer to je kao da mene sada netko uvjerava da je dva plus dva pet - izjavila je Dimšić.

- Poštujem svačije mišljenje, ali jednostavno nije. Meni je jasno da mora nastati kontroverza i mislim da trebam na nju gledati pozitivno jer sad mi treba puno PR-a. Svaki PR je dobar PR! A i Taylor Swift je čudo i hvala ljudima što podsjećam na Taylor Swift – zaključila je Mia.

Podsjećamo, Mia je odmah nakon pobjede za 24sata otkrila kako joj je svaka usporedba s njezinom omiljenom pjevačicom Taylor kompliment.

- Meni je ona, ne samo najdraži pjevač i kantautor, nego mi je sve. Svaka njezina izjava, citat, način, radna etika te žene, njezin put, njezina odlučnost u životu, ma meni svaka usporedba s Taylor Swift može bit samo kompliment jer realno, moje skromno mišljenje je da je ona trenutno najjači tekstopisac na svijetu. Meni osobno, kao nekome tko pazi na tekstove i jako je na njih slab - rekla je Dimšić.