Mia Dimšić otkrila da je neke od pjesama posvetila bivšima: One su mi kao mali zapisi u dnevnik

Pjevačica Mia Dimšić (30) nedavno je s Nenom Belanom (61) objavila pjesmu 'Ajmo u đir'. Sada priprema i dva albuma, jedan na hrvatskom i jedan na engleskom jeziku. Za IN Magazin je progovorila o svojim novim albumima te otkrila je li neke od svojih pjesama posvetila bivšim dečkima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako kaže, albumu na engleskom jeziku se posebno raduje jer do sada nikada nije radila na tako nečemu.

- Njemu se jako veselim zato što je totalno izlet u nepoznato i nemam pojma šta me tu čeka, a malo je drugačije, čim je na drugom jeziku, odmah nosi neku drugu priču, a ovo što redovno objavljujem singlove pa ću to objediniti na jedan album, to očekujem kasnije u jesen, ali isto ove godine, tako da je ove godine baš bilo punio snimanja, puno studija, i puno kreativnog rada, puno smišljanja glazbe, stihova, to mi je možda i najdraži dio ovog posla - rekla je Mia.

Foto: EBU/CORINNE CUMMING

Najveći joj je uzor Taylor Swift, tako da će se na novim albumima svakako osjetiti utjecaj slavne pjevačice.



- Taylor Swift je definitivno u mojim notama i mom podsvjesnom načinu razmišljanja, evo sad sam napokon uspjela i doć do karata za koncert, teškom mukom, to su bile borbe i pripreme, ali ostvarit će mi se i ta želja da je slušam uživo. Čini mi se da mi je ona najdraži izvođač od moje 16. godine, pa ti sad računaj, sad ima 30. sad ti računaj koliko je to godina slušanja, upijanja - rekla je.

Otkrila je i koliko je pjesama posvetila bivšim dečkima.

- Pa dosta! Uvijek pišem, ajde evo 90 posto je autobiografski, nije uvijek 100%, to naravno uvijek malo prilagodiš, ali ja znam o kome je koja pjesma i meni je to bitno da sam ja neki svoj trenutak ili oplakala, proslavila ili proveselila se. Tome meni pjesme i služe, one su mi kao mali zapisi u dnevnik, mali ventil - rekla je. Mia je priznala da često plače.

Foto: Instagram

- Definitivno se nekad ispačem, i nekad se baš aktivno želim isplakati, zato što smatram da treba čistiti to sve što skupljamo u sebi. Mi danas jako brzo živimo, svi smo pod nekim stresom, netko ga više internalizira, neko manje. Na meni se možda manje vidi stres, ali to ne znači da ga ne proživljavam. Nekad jednostavno osjetiš da je voda došla do grla i moraš je izbacit van i to je OK - govori.