Mia iz Savršenog o najčešćim greškama kod skidanja kila: 'To rade i čude se zašto ne mršave'

Mia Miškulin, influencerica, trenerica i bivša kandidatkinja showova 'Gospodin Savršeni' i 'Večera za 5' , sportom se bavi cijeli život. Od plesnih dvorana i odbojkaških terena do teretane, kaže da je tjelesna aktivnost oduvijek njezin način života. Upravo je u fitnessu pronašla svoj poziv, a danas svoje klijente uči zdravim pristupom prehrani i treningu.

- Jednostavno volim sport, cijeli život sam u sportu, trenirala sam ples, hip hop, odbojku - dakle, sportski sam tip. Jednostavno sam vidjela benefite koje daje teretana i samo sam nastavila i zavoljela to rekla je Mia koja danas kroz rad s klijentima promovira zdravu prehranu, disciplinu i realan pristup treninzima - rekla je Mia.

Također, otkrila je da je jedna od najvećih pogrešnih pretpostavki njezinih klijenata preskakanje obroka.

- Evo, prvo mi pada na pamet da jedu samo jednom dnevno. Doslovno jednom dnevno pojedu neki obrok i onda se čude kako ne mršave. A u međuvremenu stalno nešto konzumiraju. Kockice čokolade, malo čipsa, pa ovo-ono, i onda kao - kako ne ide dolje? - istaknula je Miškulin.

Usto, prema Mijinim riječima, ljudi često nisu svjesni koliko šećera konzumiraju.

- Šećer, ljudi uopće nisu svjesni koliko ga unose. Dat ću banalan primjer: neka namirnica može imati dvostruko više kalorija od iste te namirnice u light verziji. Zašto ćeš pojesti, recimo, punomasni jogurt ako možeš uzeti light verziju s puno manje kalorija? - prokomentirala je fitness trenerica.

Općenito, kao najveću prepreku istaknula je sam početak, ali vjeruje da male promjene čine najveću razliku.

- Najteži je izazov meni, kao i svima, zapravo - početi. Započeti nešto, krenuti i onda ustrajati u tome. Jer uvijek postoje razni događaji u životu; rođendani, slavlja, obaveze, koji te sputavaju i lako te izbace iz ritma. Ali najbitnije je da nastaviš, da ostaneš na svom putu i ne odustaneš, bez obzira na sve - priznala je Mia.

Zaključno, Mia je naglasila važnost autentičnosti i samopouzdanja. Smatra da je ključno ostati vjeran sebi bez obzira na tuđa mišljenja, jer će uvijek postojati različita gledišta i ukusi. Upravo ta dosljednost i iskrenost, bez potrebe za ulizivanjem ili pretvaranjem, za nju su temelj osobnog zadovoljstva i uspjeha. Iako se natjecala u 'Gospodinu Savršenom', sudjelovanje u popularnom showu nije promijenilo njezin status, ali je sa svima iz realityja u kojima je sudjelovala je u dobrim odnosima.

