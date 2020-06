Mia Khalifa je ponovno dobila ulogu: Obožavatelji razočarani

Mia u seriji 'Ramy' ima gostujuću ulogu, koju je zapravo trebala glumiti Lindsay Lohan, no nije se pojavila. A da će Khalifa glumiti u ovoj seriji bilo je iznenađenje sve dok nije izašao trailer

<p>Ruke mi se tresu, tako sam nervozna i uzbuđena zbog izlaska druge sezone 'Ramyja'. Želim zahvaliti na ovoj prilici, svi su bili jako ljubazni i puni razumijevanja. Nikada ovo neću zaboraviti, napisala je bivša porno zvijezda <strong>Mia Khalifa </strong>(27) na svom Instagram profilu.</p><p>Mia u seriji 'Ramy' ima gostujuću ulogu, koju je zapravo trebala glumiti <strong>Lindsay Lohan </strong>(33), no nije se pojavila. A da će Khalifa glumiti u ovoj seriji bilo je iznenađenje sve dok nije izašao trailer. </p><p>- Imali smo ideju da to bude Lindsay, pozvali smo je na razgovor, ali to nije uspjelo - rekao je <strong>Ramy Youssef</strong>, izvršni producent serije za <a href="https://ew.com/tv/ramy-youssef-ramy-season-2-breakdown/" target="_blank">strane medije</a>. 'Ramy 'govori' o mladoj Muslimanki koja se kao takva susreće s mnogim teškim preprekama u životu.</p><p>No, gledatelji serije su začuđeni što je baš Mia Khalifa dobila ulogu u istoj. Nije im jasno kako je završila u 'Ramyju' nakon što je glumila u filmovima za odrasle. Mia je inače postala jedno od zvučnijih imena porno industrije, a radila je svega tri mjeseca.</p><p>- Da raščistimo, nikad mi nisu obećali milijune nit sam ih očekivala - rekla je jednom prilikom.</p><p>Prestala je snimati nakon što je počela primati prijetnje smrću. </p><p>- Sve je otišlo k vragu kada mi je ISIS počeo prijetiti. Tada sam odlučila prekinuti. Čim sam postala popularna, rekla sam si, trebam je*eno pobjeći od ovoga. To ionako nije bilo nešto što sam htjela raditi. Samo sam se htjela razuzdati - ispričala je Mia svojedobno. </p>