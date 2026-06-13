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OGLASILA SE NA DRUŠTVENOJ MREŽI

Mia Khalifa prije utakmice BiH objavila: 'Danas sam Bosanka'

Piše Natali Smirčić,
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Mia Khalifa prije utakmice BiH objavila: 'Danas sam Bosanka'
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Foto: Instagram

Američko-libanonska zvijezda privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama otkrila za koga navija

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Mia Khalifa (33) se, uoči jučerašnje sjajne utakmice koju je Bosna i Hercegovina odigrala s Kanadom i završila rezultatom 1:1, oglasila na društvenoj mreži X i jednom rečenicom zapalila internet.

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"Danas sam Bosanka, kasnije večeras sam Paragvajka. Sutra u 18 sati sam Marokanka, a u 21 sat Haićanka", napisala je Mia.

Objava je odmah postala viralni hit te je izazvala lavinu komentara i reakcija navijača iz cijelog svijeta.

Podsjetimo, Mia Khalifa svjetsku je slavu stekla u industriji filmova za odrasle, u kojoj se zadržala vrlo kratko, ali dovoljno da ostane zapamćena.

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Danas radi kao utjecajna influencerica koju prate milijuni ljudi, a uspješno pliva i u poduzetničkim vodama sa svojim vlastitim modnim brendom Sheytan.

Ipak, njezini istupi na društvenim mrežama dokazuju da i dalje itekako dobro zna kako privući pažnju javnosti.

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