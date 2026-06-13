Američko-libanonska zvijezda privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama otkrila za koga navija
Mia Khalifa prije utakmice BiH objavila: 'Danas sam Bosanka'
Mia Khalifa (33) se, uoči jučerašnje sjajne utakmice koju je Bosna i Hercegovina odigrala s Kanadom i završila rezultatom 1:1, oglasila na društvenoj mreži X i jednom rečenicom zapalila internet.
"Danas sam Bosanka, kasnije večeras sam Paragvajka. Sutra u 18 sati sam Marokanka, a u 21 sat Haićanka", napisala je Mia.
Objava je odmah postala viralni hit te je izazvala lavinu komentara i reakcija navijača iz cijelog svijeta.
Today I am Bosnian, later this evening I am Paraguayan. Tomorrow at 6pm I am Moroccan, and at 9pm I am Haitian.— Mia K. (@miakhalifa) June 12, 2026
Podsjetimo, Mia Khalifa svjetsku je slavu stekla u industriji filmova za odrasle, u kojoj se zadržala vrlo kratko, ali dovoljno da ostane zapamćena.
Danas radi kao utjecajna influencerica koju prate milijuni ljudi, a uspješno pliva i u poduzetničkim vodama sa svojim vlastitim modnim brendom Sheytan.
Ipak, njezini istupi na društvenim mrežama dokazuju da i dalje itekako dobro zna kako privući pažnju javnosti.
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