Mia Negovetić kao Lepa Brena, a pjesmom zapalila atmosferu: 'Ovo ti je najbolji nastup dosad'

U trećoj epizodi popularne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' nakon izvedbe Vanne, Mia Negovetić uskočila je u ulogu u Lepe Brene i okupirala pažnju žirija, publike i ostalih kandidata svojom uvjerljivom izvedbom pjesme 'Luda za tobom'.

- Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god se glazbenog žanra uhvatiš – ti to odradiš sjajno. Ti si večeras ovu pjesmu otpjevala točno onako kako je pjeva Lepa Brena, nisi nimalo karikirala, imala si te trilere i meni je to zvučalo jako uvjerljivo - poručio je Mario Roth.

Kasnije je dodao kako je, po njegovom mišljenju, to njezin najbolji nastup dosad. S tom se tvrdnjom složio ostatak žirija.

Minea ju je pitala jel sluša inače narodnjake.

- Ovo što si ti izvela kao da živiš na toj glazbi - našalila se Minea.

- Ovi iza tebe su kao 'Slatki greh' - našalio se Navojec.

Za kraj, Antonia Dora Pleško joj se pridružila na pozornici i kratko zapjevala englesku verziju pjesme 'Luda za tobom'.

Prisjetimo se, u prošloj emisiji Mia je utjelovila Vannu, a prije nastupa je priznala da se najviše pribojava njezine reakcije. Tijekom nastupa ispali su joj umjetni zubi, no pjevačica se nije dala zbuniti pa ih je odložila u kartonsku čašu, koju joj je pružio Enis Bešlagić.

- Toliko sezona, ovo se još nikome nije dogodilo - našalio se žiri.

Pjevala je pjesmu 'Da ti nisam bila dovoljna' i uspjela itekako zabaviti i rasplesati žiri i publiku.