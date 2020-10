Mia Negovetić: 'Posvetit ću se karijeri, sada sam i zaljubljena'

Naša prva 'Zvjezdica' i dalje gradi glazbenu karijeru, a govori kako će se morati još više uozbiljiti oko svega. Daljnji plan joj je upisati se na Akademiju primijenjenih umjetnosti. Također se i zaljubila

<p>Javnost ju je upoznala nakon pobjede u showu 'Zvjezdice', a veliki je uspjeh postigla i nastupom u američkom showu 'Little Bih Shots'. <strong>Mia Negovetić</strong> (18) i dalje gradi glazbenu karijeru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mia o 'Dori 2020'</strong></p><p>- Moram priznati da sam od svih nastupa i svih događaja na koje sam ponosna i koje ću pamtiti zauvijek ipak najponosnija na pjesme koje sam sama napisala i objavila - ispričala je Mia za <a href="https://story.hr/Celebrity/a146184/Mia-Negovetic-za-Story.hr-Zaljubljena-sam.html" target="_blank">Story</a>. </p><p>Daljnji plan joj je upisati se na Akademiju primijenjenih umjetnosti, a priznala je i kako je zaljubljena.</p><p>- Jesam, zaljubljena sam, a što se tiče karijere sada me čeka još veća ozbiljnost - dodala je Mia. </p><p>Negovetić je prvi javni nastup imala u Osnovnoj školi Brajda pjesmom 'Listen' kojom je pobijedila na školskom natjecanju. Video tog nastupa na YouTubeu dosad je vidjelo više od sedam milijuna puta. Uslijedio je jedan od najznačajnijih Mijinih nastupa u kolovozu 2015. povodom obilježavanja 20. godišnjice Oluje kad je izvela hrvatsku himnu 'Lijepa Naša'.</p><p>Nakon toga je glumila u 'Generalu', a zauvijek će pamtiti i nastup u Los Angelesu u američkom showu 'Little Big Shots', čiji su autori <strong>Steve Harvey</strong> (63) i <strong>Elen DeGeneres </strong>(62), i sve odreda oduševila zahtjevnom izvedbom Beyonceine pjesme 'Listen'.</p><p>Ove godine Mia je sudjelovali i na Dori, gdje joj je prvo mjesto 'uzeo' pjevač <strong>Damir Kedžo</strong> (32), koji ju je pretekao za 260 glasova.</p>