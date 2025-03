Miach objavila 'Fazu' uoči svog najvećeg koncerta. Za manje od 24 sata ušla u YouTube trending

Nakon objave novog singla i videospota 'FAZA', zagrebačka glazbenica i autorica Miach u manje od 24 sata od objave ušla je u domaći YouTube Trending, a trenutno se nalazi na visokom 5. mjestu navedene top liste. Riječ je o pjesmi koja se nalazi na njenom novom EP izdanju 'F4ZE', koji donosi ukupno četiri potpuno nove pjesme, među kojima je i navedeni singl.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Pred njom je i najveći solo koncert u karijeri - ove subote, 5. travnja nastupit će u zagrebačkom Boćarskom domu, koji je rasprodan dva mjeseca unaprijed.

Novi EP naslovljen 'F4ZE' donosi četiri autorske pjesme, s najavnim singlom 'FAZA', i dostupan je od 29. ožujka na svim digitalnim platformama u izdanju diskografske kuće yem.

Foto: Ana Cindrić

- Svaka pjesma predstavlja zasebnu fazu u ljubavnom odnosu. Uvodna i prvi singl 'FAZA' je početni stadij gdje se dvoje ljudi upoznavaju i zaljubljuju, druga pjesma 'Honolulu' je kao neki 'honey moon phase', treća pjesma 'Eksplozija' je kada shvaćate da možda niste dobri jedno za drugo, a zadnja pjesma 'Zadnji Put' priča o tuzi koju prolaziš za vrijeme i nakon raskida. Riječ je o ciklusu, odnosno 'fazama' koje često prolazimo u ljubavnom odnosu, dok ne nađemo pravu osobu - rekla je Miach o novom projektu.

Uz Miach, sve pjesme autorski i producentski potpisuje i Mihovil Šoštarić Lockroom.

Foto: Ana Cindrić

- Tekst, melodije, produkcija…sve potpisujemo nas dvoje i iznimno sam ponosna na ovaj projekt i na pjesme koje smo napravili. Nadam se da će se slušatelji pronaći barem u jednoj od njih te da će im se cijeli EP kao cjelina svidjeti jednako koliko i meni - rekla je Miach.

Osim što je prati u njezinoj karijeri, Mihovil prati Miach i na ljubavnom planu.

- Od početka funkcioniramo skladno i međusobna smo si podrška. Uspijevamo održavati dobar balans između privatnog i poslovnog dijela, i jako sam sretna i zahvalna što imam takvu osobu pored sebe, u svim aspektima života - rekla nam je Miach prošli mjesec.

Foto: Ana Cindrić

Prateći videospot za novi singl 'FAZA' redateljski potpisuju Luka Matković i Ana Cindrić, a tematiku pjesme prikazuju kroz godišnja doba, 'naglašavajući prolaznost vremena i konstantnu želju za istom osobom iako niste skupa, a spot završava sa naznakama da će se nastaviti u sljedeću priču, odnosno pjesmu'. U kreiranju videospota sudjelovali su i Marcela Vrček (styling), Fran Brunović (hair styling) i Dora Rešetar (make-up).

- S nestrpljenjem iščekujem stati na pozornicu Boćarskog doma. Već tjednima radimo na pripremama za koncert, do najsitnijeg detalja; od glazbenih do scenskih elemenata i jedva čekam da s publikom podijelim taj moment. Nadam se da će se ljudi dobro zabaviti, to mi je uvijek glavni cilj - zaključila je Miach.